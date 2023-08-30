https://ria.ru/20230830/bespilotniki-1893141269.html

До Путина оперативно доносят информацию об атаках БПЛА, заявил Песков

До Путина оперативно доносят информацию об атаках БПЛА, заявил Песков - РИА Новости, 30.08.2023

До Путина оперативно доносят информацию об атаках БПЛА, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин постоянно и оперативно получает всю информацию о специальной военной операции, информация о массированных атаках БПЛА также... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:15

2023-08-30T13:15

2023-08-30T15:26

псков

россия

украина

владимир путин

дмитрий песков

ил-76

безопасность

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин постоянно и оперативно получает всю информацию о специальной военной операции, информация о массированных атаках БПЛА также незамедлительно доносится до сведения главы государства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами. "Разумеется, верховный главнокомандующий постоянно и оперативно получает всю информацию, связанную с ситуацией как в рамках самой СВО, так и вокруг операции, ну и, конечно, что касается таких массированных атак, тоже информация незамедлительно доносится до сведения верховного главнокомандующего", - сказал Песков, комментируя атаку БПЛА на аэропорт Пскова. Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один дрон уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов. Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893055617.html

https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893110693.html

псков

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

псков, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, ил-76, безопасность