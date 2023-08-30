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До Путина оперативно доносят информацию об атаках БПЛА, заявил Песков - РИА Новости, 30.08.2023
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13:15 30.08.2023 (обновлено: 15:26 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/bespilotniki-1893141269.html
До Путина оперативно доносят информацию об атаках БПЛА, заявил Песков
До Путина оперативно доносят информацию об атаках БПЛА, заявил Песков - РИА Новости, 30.08.2023
До Путина оперативно доносят информацию об атаках БПЛА, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин постоянно и оперативно получает всю информацию о специальной военной операции, информация о массированных атаках БПЛА также... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:15
2023-08-30T15:26
псков
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
ил-76
безопасность
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин постоянно и оперативно получает всю информацию о специальной военной операции, информация о массированных атаках БПЛА также незамедлительно доносится до сведения главы государства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами. "Разумеется, верховный главнокомандующий постоянно и оперативно получает всю информацию, связанную с ситуацией как в рамках самой СВО, так и вокруг операции, ну и, конечно, что касается таких массированных атак, тоже информация незамедлительно доносится до сведения верховного главнокомандующего", - сказал Песков, комментируя атаку БПЛА на аэропорт Пскова. Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один дрон уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов. Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.
https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893055617.html
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псков, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, ил-76, безопасность
Псков, Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Ил-76, Безопасность
До Путина оперативно доносят информацию об атаках БПЛА, заявил Песков

Песков: данные о массированных атаках БПЛА незамедлительно доносят до Путина

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин постоянно и оперативно получает всю информацию о специальной военной операции, информация о массированных атаках БПЛА также незамедлительно доносится до сведения главы государства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
"Разумеется, верховный главнокомандующий постоянно и оперативно получает всю информацию, связанную с ситуацией как в рамках самой СВО, так и вокруг операции, ну и, конечно, что касается таких массированных атак, тоже информация незамедлительно доносится до сведения верховного главнокомандующего", - сказал Песков, комментируя атаку БПЛА на аэропорт Пскова.
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Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один дрон уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.
Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.
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