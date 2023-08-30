До Путина оперативно доносят информацию об атаках БПЛА, заявил Песков
Песков: данные о массированных атаках БПЛА незамедлительно доносят до Путина
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин постоянно и оперативно получает всю информацию о специальной военной операции, информация о массированных атаках БПЛА также незамедлительно доносится до сведения главы государства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
"Разумеется, верховный главнокомандующий постоянно и оперативно получает всю информацию, связанную с ситуацией как в рамках самой СВО, так и вокруг операции, ну и, конечно, что касается таких массированных атак, тоже информация незамедлительно доносится до сведения верховного главнокомандующего", - сказал Песков, комментируя атаку БПЛА на аэропорт Пскова.
Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один дрон уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.
Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.