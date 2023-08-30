https://ria.ru/20230830/bespilotniki-1893059740.html

При атаке беспилотников в Рязанской области никто не пострадал

При атаке беспилотников в Рязанской области никто не пострадал - РИА Новости, 30.08.2023

При атаке беспилотников в Рязанской области никто не пострадал

Разрушений и пострадавших после ночной атаки БПЛА в Рязанской области нет, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T08:11

2023-08-30T08:11

2023-08-30T08:15

происшествия

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Разрушений и пострадавших после ночной атаки БПЛА в Рязанской области нет, сообщили РИА Новости в правительстве региона.Минобороны России сообщало, что 30 августа около 2.30 мск и около 4.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа над территорией Рязанской области."Разрушений нет, пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230830/il-76-1893047623.html

рязанская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, рязанская область