https://ria.ru/20230830/bespilotniki-1893059740.html
При атаке беспилотников в Рязанской области никто не пострадал
При атаке беспилотников в Рязанской области никто не пострадал - РИА Новости, 30.08.2023
При атаке беспилотников в Рязанской области никто не пострадал
Разрушений и пострадавших после ночной атаки БПЛА в Рязанской области нет, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T08:11
2023-08-30T08:11
2023-08-30T08:15
происшествия
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Разрушений и пострадавших после ночной атаки БПЛА в Рязанской области нет, сообщили РИА Новости в правительстве региона.Минобороны России сообщало, что 30 августа около 2.30 мск и около 4.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа над территорией Рязанской области."Разрушений нет, пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230830/il-76-1893047623.html
рязанская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
При атаке беспилотников в Рязанской области никто не пострадал
Во время ночной атаки беспилотников в Рязанской области никто не пострадал