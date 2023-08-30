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При атаке беспилотников в Рязанской области никто не пострадал - РИА Новости, 30.08.2023
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08:11 30.08.2023 (обновлено: 08:15 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/bespilotniki-1893059740.html
При атаке беспилотников в Рязанской области никто не пострадал
При атаке беспилотников в Рязанской области никто не пострадал - РИА Новости, 30.08.2023
При атаке беспилотников в Рязанской области никто не пострадал
Разрушений и пострадавших после ночной атаки БПЛА в Рязанской области нет, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T08:11
2023-08-30T08:15
происшествия
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Разрушений и пострадавших после ночной атаки БПЛА в Рязанской области нет, сообщили РИА Новости в правительстве региона.Минобороны России сообщало, что 30 августа около 2.30 мск и около 4.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа над территорией Рязанской области."Разрушений нет, пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230830/il-76-1893047623.html
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происшествия, рязанская область
Происшествия, Рязанская область
При атаке беспилотников в Рязанской области никто не пострадал

Во время ночной атаки беспилотников в Рязанской области никто не пострадал

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 30 авг - РИА Новости. Разрушений и пострадавших после ночной атаки БПЛА в Рязанской области нет, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Минобороны России сообщало, что 30 августа около 2.30 мск и около 4.00 мск дежурные средства ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа над территорией Рязанской области.
"Разрушений нет, пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.
Военно-транспортный самолет Ил-76 - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
В результате атаки БПЛА на аэропорт Пскова загорелись самолеты Ил-76
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