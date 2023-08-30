https://ria.ru/20230830/bespilotniki-1893041752.html

Российские военные пресекли в Брянской и Орловской областях атаку БПЛА

Российские военные пресекли в Брянской и Орловской областях атаку БПЛА - РИА Новости, 30.08.2023

Российские военные пресекли в Брянской и Орловской областях атаку БПЛА

Ночью 30 августа пресечена попытка со стороны Киева совершить атаку беспилотниками самолетного типа по объектам в России, сообщили в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T01:51

2023-08-30T01:51

2023-08-30T02:17

специальная военная операция на украине

россия

украина

брянская область

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ночью 30 августа пресечена попытка со стороны Киева совершить атаку беспилотниками самолетного типа по объектам в России, сообщили в министерстве обороны РФ."Ночью 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, "дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА - над территорией Орловской области".

https://ria.ru/20230830/aeroporty-1893040519.html

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россия, украина, брянская область, киев