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Российские военные пресекли в Брянской и Орловской областях атаку БПЛА
Российские военные пресекли в Брянской и Орловской областях атаку БПЛА - РИА Новости, 30.08.2023
Российские военные пресекли в Брянской и Орловской областях атаку БПЛА
Ночью 30 августа пресечена попытка со стороны Киева совершить атаку беспилотниками самолетного типа по объектам в России, сообщили в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T01:51
2023-08-30T01:51
2023-08-30T02:17
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ночью 30 августа пресечена попытка со стороны Киева совершить атаку беспилотниками самолетного типа по объектам в России, сообщили в министерстве обороны РФ."Ночью 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, "дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА - над территорией Орловской области".
https://ria.ru/20230830/aeroporty-1893040519.html
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россия, украина, брянская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Брянская область, Киев
Российские военные пресекли в Брянской и Орловской областях атаку БПЛА
Минобороны: в Брянской и Орловской областях пресечена атака украинских БПЛА