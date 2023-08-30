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Российские военные пресекли в Брянской и Орловской областях атаку БПЛА - РИА Новости, 30.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:51 30.08.2023 (обновлено: 02:17 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/bespilotniki-1893041752.html
Российские военные пресекли в Брянской и Орловской областях атаку БПЛА
Российские военные пресекли в Брянской и Орловской областях атаку БПЛА - РИА Новости, 30.08.2023
Российские военные пресекли в Брянской и Орловской областях атаку БПЛА
Ночью 30 августа пресечена попытка со стороны Киева совершить атаку беспилотниками самолетного типа по объектам в России, сообщили в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T01:51
2023-08-30T02:17
специальная военная операция на украине
россия
украина
брянская область
киев
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ночью 30 августа пресечена попытка со стороны Киева совершить атаку беспилотниками самолетного типа по объектам в России, сообщили в министерстве обороны РФ."Ночью 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, "дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА - над территорией Орловской области".
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россия
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россия, украина, брянская область, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Брянская область, Киев
Российские военные пресекли в Брянской и Орловской областях атаку БПЛА

Минобороны: в Брянской и Орловской областях пресечена атака украинских БПЛА

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С". Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ночью 30 августа пресечена попытка со стороны Киева совершить атаку беспилотниками самолетного типа по объектам в России, сообщили в министерстве обороны РФ.
"Ночью 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в ведомстве, "дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА - над территорией Орловской области".
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБрянская областьКиев
 
 
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