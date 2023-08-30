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В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 30.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:35 30.08.2023 (обновлено: 11:52 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893110693.html
В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник
В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 30.08.2023
В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник
Система ПВО уничтожила еще один украинский дрон в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T11:35
2023-08-30T11:52
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Система ПВО уничтожила еще один украинский дрон в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале."Сбит еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", — говорится в публикации.На месте работают оперативные и экстренные службы.В течение ночи и утра Богомаз уже сообщал о перехвате пяти украинских дронов. Два из них пытались атаковать телебашню в Брянске, еще один повредил крышу здания Следственного комитета.Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотниками на объекты в России. В Пскове под ударом оказался аэропорт, там начался пожар. Повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.Один дрон перехвачен в Рузском районе Подмосковья. Также сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе БПЛА попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.
https://ria.ru/20230830/bryansk-1893072872.html
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брянская область, александр богомаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Происшествия
В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник

Богомаз: в Брянской области сбили еще один украинский беспилотник

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Система ПВО уничтожила еще один украинский дрон в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
«
"Сбит еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", — говорится в публикации.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
В течение ночи и утра Богомаз уже сообщал о перехвате пяти украинских дронов. Два из них пытались атаковать телебашню в Брянске, еще один повредил крышу здания Следственного комитета.
Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотниками на объекты в России. В Пскове под ударом оказался аэропорт, там начался пожар. Повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.
Один дрон перехвачен в Рузском районе Подмосковья. Также сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе БПЛА попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.
Здание СК, поврежденное после падения беспилотника в Брянске - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазПроисшествия
 
 
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