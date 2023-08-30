https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893110693.html

В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник

В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 30.08.2023

В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник

Система ПВО уничтожила еще один украинский дрон в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T11:35

2023-08-30T11:35

2023-08-30T11:52

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

происшествия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Система ПВО уничтожила еще один украинский дрон в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале."Сбит еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", — говорится в публикации.На месте работают оперативные и экстренные службы.В течение ночи и утра Богомаз уже сообщал о перехвате пяти украинских дронов. Два из них пытались атаковать телебашню в Брянске, еще один повредил крышу здания Следственного комитета.Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотниками на объекты в России. В Пскове под ударом оказался аэропорт, там начался пожар. Повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.Один дрон перехвачен в Рузском районе Подмосковья. Также сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе БПЛА попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.

https://ria.ru/20230830/bryansk-1893072872.html

брянская область

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Влада Копылова

брянская область, александр богомаз, происшествия