https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893110693.html
В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник
В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 30.08.2023
В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник
Система ПВО уничтожила еще один украинский дрон в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T11:35
2023-08-30T11:35
2023-08-30T11:52
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Система ПВО уничтожила еще один украинский дрон в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале."Сбит еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", — говорится в публикации.На месте работают оперативные и экстренные службы.В течение ночи и утра Богомаз уже сообщал о перехвате пяти украинских дронов. Два из них пытались атаковать телебашню в Брянске, еще один повредил крышу здания Следственного комитета.Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотниками на объекты в России. В Пскове под ударом оказался аэропорт, там начался пожар. Повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.Один дрон перехвачен в Рузском районе Подмосковья. Также сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе БПЛА попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.
https://ria.ru/20230830/bryansk-1893072872.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Происшествия
В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник
Богомаз: в Брянской области сбили еще один украинский беспилотник