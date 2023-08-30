https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893060392.html

В Брянске пресекли атаку украинских беспилотников на телебашню

В Брянске пресекли атаку украинских беспилотников на телебашню - РИА Новости, 30.08.2023

В Брянске пресекли атаку украинских беспилотников на телебашню

Российские военные сбили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать телебашню в Брянске, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T08:24

2023-08-30T08:24

2023-08-30T08:53

брянск

происшествия

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские военные сбили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать телебашню в Брянске, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале."Еще одна атака украинских террористов пресечена силами ПВО Минобороны. Два беспилотника пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано", — говорится в публикации.На месте работают оперативные и экстренные службы.Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один дрон уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.Атака беспилотников привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова. Никто не пострадал, загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893048185.html

брянск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянск, происшествия