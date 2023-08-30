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В Брянске пресекли атаку украинских беспилотников на телебашню - РИА Новости, 30.08.2023
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08:24 30.08.2023 (обновлено: 08:53 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893060392.html
В Брянске пресекли атаку украинских беспилотников на телебашню
В Брянске пресекли атаку украинских беспилотников на телебашню - РИА Новости, 30.08.2023
В Брянске пресекли атаку украинских беспилотников на телебашню
Российские военные сбили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать телебашню в Брянске, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T08:24
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брянск
происшествия
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские военные сбили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать телебашню в Брянске, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале."Еще одна атака украинских террористов пресечена силами ПВО Минобороны. Два беспилотника пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано", — говорится в публикации.На месте работают оперативные и экстренные службы.Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один дрон уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.Атака беспилотников привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова. Никто не пострадал, загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.
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брянск, происшествия
Брянск, Происшествия
В Брянске пресекли атаку украинских беспилотников на телебашню

В Брянске ПВО пресекли атаку двух украинских дронов на телебашню

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские военные сбили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать телебашню в Брянске, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
"Еще одна атака украинских террористов пресечена силами ПВО Минобороны. Два беспилотника пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых беспилотников ликвидировано", — говорится в публикации.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один дрон уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.
Атака беспилотников привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова. Никто не пострадал, загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.
ЗРПК Панцирь-СМ - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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