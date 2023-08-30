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Губернатор Брянской области рассказал об отражении атаки БПЛА
Губернатор Брянской области рассказал об отражении атаки БПЛА - РИА Новости, 30.08.2023
Губернатор Брянской области рассказал об отражении атаки БПЛА
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ПВО сбила украинский беспилотник над Брянском, никто не пострадал. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T07:22
2023-08-30T07:22
2023-08-30T07:23
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
россия
владислав шапша
калужская область
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ПВО сбила украинский беспилотник над Брянском, никто не пострадал."Силами ПВО министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Советским районом Брянска сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. В результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Имеется возгорание. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что около 2.00 мск 30 августа пресечена попытка со стороны Украины совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Калужской области.Позже губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что ночью на территории Сухиничского района уничтожен беспилотник самолетного типа, а в Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов.
https://ria.ru/20230830/bukhta-1893048327.html
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брянская область, александр богомаз, россия, владислав шапша, калужская область
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Россия, Владислав Шапша, Калужская область
Губернатор Брянской области рассказал об отражении атаки БПЛА
Губернатор Богомаз: над Брянском сбили БПЛА, никто не пострадал