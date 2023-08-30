https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893048185.html

ПВО уничтожила над Рязанской областью украинский беспилотник

ПВО уничтожила над Рязанской областью украинский беспилотник - РИА Новости, 30.08.2023

ПВО уничтожила над Рязанской областью украинский беспилотник

Около 4.00 мск средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Рязанской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T04:21

2023-08-30T04:21

2023-08-30T04:27

специальная военная операция на украине

россия

рязанская область

безопасность

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Около 4.00 мск средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Рязанской областью, сообщили в Минобороны России.Ранее в ведомстве сообщали, что около 2.30 мск ПВО был уничтожен украинский беспилотник над Рязанской областью."Тридцатого августа около 4.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893047174.html

россия

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россия, рязанская область, безопасность