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ПВО уничтожила над Рязанской областью украинский беспилотник - РИА Новости, 30.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:21 30.08.2023 (обновлено: 04:27 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893048185.html
ПВО уничтожила над Рязанской областью украинский беспилотник
ПВО уничтожила над Рязанской областью украинский беспилотник - РИА Новости, 30.08.2023
ПВО уничтожила над Рязанской областью украинский беспилотник
Около 4.00 мск средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Рязанской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T04:21
2023-08-30T04:27
специальная военная операция на украине
россия
рязанская область
безопасность
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Около 4.00 мск средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Рязанской областью, сообщили в Минобороны России.Ранее в ведомстве сообщали, что около 2.30 мск ПВО был уничтожен украинский беспилотник над Рязанской областью."Тридцатого августа около 4.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893047174.html
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россия, рязанская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рязанская область, Безопасность
ПВО уничтожила над Рязанской областью украинский беспилотник

Минобороны: средства ПВО уничтожили над Рязанской областью украинский БПЛА

© Фото : Минобороны РФЗРПК "Панцирь-СМ"
ЗРПК Панцирь-СМ - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : Минобороны РФ
ЗРПК "Панцирь-СМ". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Около 4.00 мск средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Рязанской областью, сообщили в Минобороны России.
Ранее в ведомстве сообщали, что около 2.30 мск ПВО был уничтожен украинский беспилотник над Рязанской областью.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Собянин рассказал об отражении массовой атаки БПЛА
Вчера, 04:06
"Тридцатого августа около 4.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРязанская областьБезопасность
 
 
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