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ПВО уничтожила над Рязанской областью украинский беспилотник
ПВО уничтожила над Рязанской областью украинский беспилотник - РИА Новости, 30.08.2023
ПВО уничтожила над Рязанской областью украинский беспилотник
Около 4.00 мск средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Рязанской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T04:21
2023-08-30T04:21
2023-08-30T04:27
специальная военная операция на украине
россия
рязанская область
безопасность
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Около 4.00 мск средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Рязанской областью, сообщили в Минобороны России.Ранее в ведомстве сообщали, что около 2.30 мск ПВО был уничтожен украинский беспилотник над Рязанской областью."Тридцатого августа около 4.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении.
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россия, рязанская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рязанская область, Безопасность
ПВО уничтожила над Рязанской областью украинский беспилотник
Минобороны: средства ПВО уничтожили над Рязанской областью украинский БПЛА