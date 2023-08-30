https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893047174.html

Собянин рассказал об отражении массовой атаки БПЛА

Собянин рассказал об отражении массовой атаки БПЛА - РИА Новости, 30.08.2023

Собянин рассказал об отражении массовой атаки БПЛА

Ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе, один из них уничтожили в Рузском городском округе Подмосковья,... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T04:06

2023-08-30T04:06

2023-08-30T07:46

московская область (подмосковье)

москва

специальная военная операция на украине

сергей собянин

происшествия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе, один из них уничтожили в Рузском городском округе Подмосковья, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе", - написал мэр в своем Telegram-канале.Он отметил, что один беспилотник, направлявшийся к Москве, уничтожили силы ПВО под Рузой."Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", - добавил Собянин.Около 01.45 Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских дронов в Брянской области и одного – в Орловской. Позже брянские и орловские власти сообщили об отсутствии пострадавших. Глава Орловской области уточнил что над регионом сбили два беспилотника.В 03.10 мск губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников с моря в районе Севастопольской бухты.Позднее Минобороны проинформировало, что около 02.00 мск еще один дрон уничтожили над Калужской областью. Местный губернатор Владислав Шапша уточнил, что речь идет о двух БПЛА: один попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов в Дзержинском районе, а другой был сбит в Сухиничском районе, в результате пострадало остекление жилого дома. Пострадавших и разрушений нет.Почти одновременно в ведомстве сообщили, что украинский беспилотник сбили и над Рязанской областью. Около 04.00 мск стало известно об уничтожении дрона в Рузском городском округе, тогда же был сбит второй БПЛА в Рязанской области.

https://ria.ru/20230830/pskov-1893038442.html

https://ria.ru/20230830/bukhta-1893048327.html

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московская область (подмосковье), москва, сергей собянин, происшествия