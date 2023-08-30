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Собянин рассказал об отражении массовой атаки БПЛА - РИА Новости, 30.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:06 30.08.2023 (обновлено: 07:46 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893047174.html
Собянин рассказал об отражении массовой атаки БПЛА
Собянин рассказал об отражении массовой атаки БПЛА - РИА Новости, 30.08.2023
Собянин рассказал об отражении массовой атаки БПЛА
Ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе, один из них уничтожили в Рузском городском округе Подмосковья,... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T04:06
2023-08-30T07:46
московская область (подмосковье)
москва
специальная военная операция на украине
сергей собянин
происшествия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе, один из них уничтожили в Рузском городском округе Подмосковья, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.&quot;Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе&quot;, - написал мэр в своем Telegram-канале.Он отметил, что один беспилотник, направлявшийся к Москве, уничтожили силы ПВО под Рузой."Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", - добавил Собянин.Около 01.45 Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских дронов в Брянской области и одного – в Орловской. Позже брянские и орловские власти сообщили об отсутствии пострадавших. Глава Орловской области уточнил что над регионом сбили два беспилотника.В 03.10 мск губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников с моря в районе Севастопольской бухты.Позднее Минобороны проинформировало, что около 02.00 мск еще один дрон уничтожили над Калужской областью. Местный губернатор Владислав Шапша уточнил, что речь идет о двух БПЛА: один попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов в Дзержинском районе, а другой был сбит в Сухиничском районе, в результате пострадало остекление жилого дома. Пострадавших и разрушений нет.Почти одновременно в ведомстве сообщили, что украинский беспилотник сбили и над Рязанской областью. Около 04.00 мск стало известно об уничтожении дрона в Рузском городском округе, тогда же был сбит второй БПЛА в Рязанской области.
https://ria.ru/20230830/pskov-1893038442.html
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московская область (подмосковье), москва, сергей собянин, происшествия
Московская область (Подмосковье), Москва, Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, Происшествия
Собянин рассказал об отражении массовой атаки БПЛА

Собянин: ПВО уничтожила на западе Московской области украинский беспилотник

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" . Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе, один из них уничтожили в Рузском городском округе Подмосковья, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«

"Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Он отметил, что один беспилотник, направлявшийся к Москве, уничтожили силы ПВО под Рузой.
"Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", - добавил Собянин.
Российские военные отражают атаку беспилотных летальных аппаратов в Псковском аэропорту - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
В аэропорту Пскова отражают атаку беспилотников
Вчера, 00:35
Около 01.45 Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских дронов в Брянской области и одного – в Орловской. Позже брянские и орловские власти сообщили об отсутствии пострадавших. Глава Орловской области уточнил что над регионом сбили два беспилотника.
В 03.10 мск губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников с моря в районе Севастопольской бухты.
Позднее Минобороны проинформировало, что около 02.00 мск еще один дрон уничтожили над Калужской областью. Местный губернатор Владислав Шапша уточнил, что речь идет о двух БПЛА: один попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов в Дзержинском районе, а другой был сбит в Сухиничском районе, в результате пострадало остекление жилого дома. Пострадавших и разрушений нет.
Почти одновременно в ведомстве сообщили, что украинский беспилотник сбили и над Рязанской областью. Около 04.00 мск стало известно об уничтожении дрона в Рузском городском округе, тогда же был сбит второй БПЛА в Рязанской области.
Севастопольская бухта - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
В районе Севастопольской бухты отражена атака с моря украинских БПЛА
Вчера, 04:24
 
Специальная военная операция на УкраинеМосковская область (Подмосковье)МоскваСергей СобянинПроисшествия
 
 
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