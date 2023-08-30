https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893046832.html
На западе Московской области перехватили украинский беспилотник
На западе Московской области перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 30.08.2023
На западе Московской области перехватили украинский беспилотник
Украинский беспилотник самолетного типа был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T04:01
2023-08-30T04:01
2023-08-30T04:02
специальная военная операция на украине
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области, сообщили в Минобороны России."Сегодня около 3 часов 30 минут мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье), россия
Специальная военная операция на Украине, Московская область (Подмосковье), Россия
На западе Московской области перехватили украинский беспилотник
Минобороны: на западе Московской области перехватили беспилотник