https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893046832.html

На западе Московской области перехватили украинский беспилотник

На западе Московской области перехватили украинский беспилотник - РИА Новости, 30.08.2023

На западе Московской области перехватили украинский беспилотник

Украинский беспилотник самолетного типа был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T04:01

2023-08-30T04:01

2023-08-30T04:02

специальная военная операция на украине

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области, сообщили в Минобороны России."Сегодня около 3 часов 30 минут мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был перехвачен и потерпел крушение над территорией Рузского района Московской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893044953.html

московская область (подмосковье)

россия

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московская область (подмосковье), россия