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Над Рязанской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Рязанской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 30.08.2023
Над Рязанской областью уничтожили украинский беспилотник
Ночью 30 августа дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотник над Рязанской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T03:17
2023-08-30T03:17
2023-08-30T03:19
специальная военная операция на украине
рязанская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ночью 30 августа дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотник над Рязанской областью, сообщили в Минобороны России."Тридцатого августа около 2.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении.
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рязанская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Рязанская область, Россия, Безопасность
Над Рязанской областью уничтожили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО уничтожила над Рязанской областью БПЛА самолетного типа