https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893044953.html

Над Рязанской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Рязанской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 30.08.2023

Над Рязанской областью уничтожили украинский беспилотник

Ночью 30 августа дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотник над Рязанской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T03:17

2023-08-30T03:17

2023-08-30T03:19

специальная военная операция на украине

рязанская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ночью 30 августа дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотник над Рязанской областью, сообщили в Минобороны России."Тридцатого августа около 2.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Рязанской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893043565.html

рязанская область

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рязанская область, россия, безопасность