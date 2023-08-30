https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893043565.html

Губернатор Орловской области рассказал об отражении атаки БПЛА

Губернатор Орловской области рассказал об отражении атаки БПЛА - РИА Новости, 30.08.2023

Губернатор Орловской области рассказал об отражении атаки БПЛА

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ПВО сбила над регионом два украинских беспилотника, информации о повреждениях и пострадавших нет. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T02:44

2023-08-30T02:44

2023-08-30T02:48

специальная военная операция на украине

происшествия

андрей клычков

орловская область

киев

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ПВО сбила над регионом два украинских беспилотника, информации о повреждениях и пострадавших нет.Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 30 августа пресечена попытка со стороны Киева совершить атаку беспилотниками самолетного типа по объектам в России. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА - над территорией Орловской области."Сегодня ночью при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбиты два беспилотных летательных аппарата", - написал Клычков в своем телеграм-канале.По его словам, "информации о повреждениях и пострадавших нет", все оперативные службы задействованы для обеспечения безопасности.

https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893043391.html

орловская область

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происшествия, андрей клычков, орловская область, киев, россия