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Губернатор Орловской области рассказал об отражении атаки БПЛА - РИА Новости, 30.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:44 30.08.2023 (обновлено: 02:48 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/bespilotnik-1893043565.html
Губернатор Орловской области рассказал об отражении атаки БПЛА
Губернатор Орловской области рассказал об отражении атаки БПЛА - РИА Новости, 30.08.2023
Губернатор Орловской области рассказал об отражении атаки БПЛА
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ПВО сбила над регионом два украинских беспилотника, информации о повреждениях и пострадавших нет. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T02:44
2023-08-30T02:48
специальная военная операция на украине
происшествия
андрей клычков
орловская область
киев
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ПВО сбила над регионом два украинских беспилотника, информации о повреждениях и пострадавших нет.Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 30 августа пресечена попытка со стороны Киева совершить атаку беспилотниками самолетного типа по объектам в России. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА - над территорией Орловской области."Сегодня ночью при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбиты два беспилотных летательных аппарата", - написал Клычков в своем телеграм-канале.По его словам, "информации о повреждениях и пострадавших нет", все оперативные службы задействованы для обеспечения безопасности.
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происшествия, андрей клычков, орловская область, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Андрей Клычков, Орловская область, Киев, Россия
Губернатор Орловской области рассказал об отражении атаки БПЛА

Губернатор Клычков: над Орловской областью ПВО сбила два украинских беспилотника

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что ПВО сбила над регионом два украинских беспилотника, информации о повреждениях и пострадавших нет.
Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 30 августа пресечена попытка со стороны Киева совершить атаку беспилотниками самолетного типа по объектам в России. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА - над территорией Орловской области.
"Сегодня ночью при отражении атаки украинских БПЛА средствами ПВО над территорией Орловской области сбиты два беспилотных летательных аппарата", - написал Клычков в своем телеграм-канале.
По его словам, "информации о повреждениях и пострадавших нет", все оперативные службы задействованы для обеспечения безопасности.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Над Калужской областью сбили украинский беспилотник
Вчера, 02:33
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАндрей КлычковОрловская областьКиевРоссия
 
 
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