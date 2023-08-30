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Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд
Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд - РИА Новости, 30.08.2023
Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды вновь обновила исторический рекорд,... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:20
2023-08-30T14:20
2023-08-30T14:21
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
аи-95
аи-92
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды вновь обновила исторический рекорд, приближаясь к отметке в 74 тысячи рублей за тонну, в то же время дизельное топливо продолжает стремиться к новому ценовому рекорду, свидетельствуют данные торгов. Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 0,47%, до 73 697 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-92 выросла на 0,22%, до 63 572 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива подскочила на 2,21%, до 67 167 рублей за тонну. Ранее в августе его цена 12 раз била исторические рекорды, а стоимость максимально росла до 67 848 рублей за тонну. Стоимость мазута за вторник сократилась на 2,28%, до 33 858 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 0,08%, до 29 136 рублей. Авиакеросин подешевел на 0,17%, до 68 798 рублей за тонну. Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России летом 2023 года обновили свои исторические рекорды. Рост цен объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Минэнерго РФ, комментируя эту ситуацию, заявило, что выпуск нефтепродуктов обеспечивает весь спрос на внутреннем рынке, при этом на него была переориентирована часть экспорта.
https://ria.ru/20230724/benzin-1886051131.html
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-95, аи-92, экономика, цены на нефть
Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), АИ-95, АИ-92, Экономика, Цены на нефть
Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд
Цена Аи-95 на бирже СПбМТСБ выросла до 73 697 рублей за тонну
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды вновь обновила исторический рекорд, приближаясь к отметке в 74 тысячи рублей за тонну, в то же время дизельное топливо продолжает стремиться к новому ценовому рекорду, свидетельствуют данные торгов.
Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России
за торговый день подорожала на 0,47%, до 73 697 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-92 выросла на 0,22%, до 63 572 рублей за тонну.
Новак поддержал предложение ограничить число экспортеров бензина из России
Стоимость летнего дизельного топлива подскочила на 2,21%, до 67 167 рублей за тонну. Ранее в августе его цена 12 раз била исторические рекорды, а стоимость максимально росла до 67 848 рублей за тонну.
Стоимость мазута за вторник сократилась на 2,28%, до 33 858 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 0,08%, до 29 136 рублей. Авиакеросин подешевел на 0,17%, до 68 798 рублей за тонну.
Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России летом 2023 года обновили свои исторические рекорды. Рост цен объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Минэнерго
РФ, комментируя эту ситуацию, заявило, что выпуск нефтепродуктов обеспечивает весь спрос на внутреннем рынке, при этом на него была переориентирована часть экспорта.
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