https://ria.ru/20230830/be-200-1893072772.html

Второй самолет Бе-200 приступил к тушению пожара в Геленджике

Второй самолет Бе-200 приступил к тушению пожара в Геленджике - РИА Новости, 30.08.2023

Второй самолет Бе-200 приступил к тушению пожара в Геленджике

Второй самолет-амфибия Бе-200 приступил к тушению крупного пожара в Геленджике, угрозы объектам инфраструктуры нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T09:50

2023-08-30T09:50

2023-08-30T17:36

происшествия

геленджик

краснодарский край

природный пожар в геленджике

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Второй самолет-амфибия Бе-200 приступил к тушению крупного пожара в Геленджике, угрозы объектам инфраструктуры нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В ликвидации пожара задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8", - сказал собеседник агентства, добавив, что угроза объектам инфраструктуры отсутствует.По его словам, по последним данным, площадь пожара составляет 118 гектаров."Тушение продолжается в сложных условиях при сильном ветре с порывами до 30 метров в секунду и сложно пересеченном рельефом местности", - отметил представитель ведомства.

https://ria.ru/20230830/pozhar-1893072005.html

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Два самолета Бе-200 МЧС России привлечены к тушению пожара в Геленджике Два самолета Бе-200 МЧС России привлечены к тушению пожара в Геленджике 2023-08-30T09:50 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, геленджик, краснодарский край, природный пожар в геленджике