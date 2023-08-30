https://ria.ru/20230830/be-200-1893072772.html
Второй самолет Бе-200 приступил к тушению пожара в Геленджике
Второй самолет Бе-200 приступил к тушению пожара в Геленджике - РИА Новости, 30.08.2023
Второй самолет Бе-200 приступил к тушению пожара в Геленджике
Второй самолет-амфибия Бе-200 приступил к тушению крупного пожара в Геленджике, угрозы объектам инфраструктуры нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T09:50
2023-08-30T09:50
2023-08-30T17:36
происшествия
геленджик
краснодарский край
природный пожар в геленджике
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Второй самолет-амфибия Бе-200 приступил к тушению крупного пожара в Геленджике, угрозы объектам инфраструктуры нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В ликвидации пожара задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8", - сказал собеседник агентства, добавив, что угроза объектам инфраструктуры отсутствует.По его словам, по последним данным, площадь пожара составляет 118 гектаров."Тушение продолжается в сложных условиях при сильном ветре с порывами до 30 метров в секунду и сложно пересеченном рельефом местности", - отметил представитель ведомства.
https://ria.ru/20230830/pozhar-1893072005.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Два самолета Бе-200 МЧС России привлечены к тушению пожара в Геленджике
Два самолета Бе-200 МЧС России привлечены к тушению пожара в Геленджике
2023-08-30T09:50
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PT1M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, геленджик, краснодарский край, природный пожар в геленджике
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, Природный пожар в Геленджике
Второй самолет Бе-200 приступил к тушению пожара в Геленджике
Второй самолет-амфибия Бе-200 приступил к тушению лесного пожара в Геленджике