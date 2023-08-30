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Второй самолет Бе-200 приступил к тушению пожара в Геленджике - РИА Новости, 30.08.2023
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09:50 30.08.2023 (обновлено: 17:36 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/be-200-1893072772.html
Второй самолет Бе-200 приступил к тушению пожара в Геленджике
Второй самолет Бе-200 приступил к тушению пожара в Геленджике - РИА Новости, 30.08.2023
Второй самолет Бе-200 приступил к тушению пожара в Геленджике
Второй самолет-амфибия Бе-200 приступил к тушению крупного пожара в Геленджике, угрозы объектам инфраструктуры нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T09:50
2023-08-30T17:36
происшествия
геленджик
краснодарский край
природный пожар в геленджике
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Второй самолет-амфибия Бе-200 приступил к тушению крупного пожара в Геленджике, угрозы объектам инфраструктуры нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В ликвидации пожара задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8", - сказал собеседник агентства, добавив, что угроза объектам инфраструктуры отсутствует.По его словам, по последним данным, площадь пожара составляет 118 гектаров."Тушение продолжается в сложных условиях при сильном ветре с порывами до 30 метров в секунду и сложно пересеченном рельефом местности", - отметил представитель ведомства.
https://ria.ru/20230830/pozhar-1893072005.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Два самолета Бе-200 МЧС России привлечены к тушению пожара в Геленджике
Два самолета Бе-200 МЧС России привлечены к тушению пожара в Геленджике
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происшествия, геленджик, краснодарский край, природный пожар в геленджике
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, Природный пожар в Геленджике
Второй самолет Бе-200 приступил к тушению пожара в Геленджике

Второй самолет-амфибия Бе-200 приступил к тушению лесного пожара в Геленджике

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Второй самолет-амфибия Бе-200 приступил к тушению крупного пожара в Геленджике, угрозы объектам инфраструктуры нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В ликвидации пожара задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8", - сказал собеседник агентства, добавив, что угроза объектам инфраструктуры отсутствует.
По его словам, по последним данным, площадь пожара составляет 118 гектаров.
"Тушение продолжается в сложных условиях при сильном ветре с порывами до 30 метров в секунду и сложно пересеченном рельефом местности", - отметил представитель ведомства.
На месте тушения лесного пожара в Геленджике
Активисты ЕР помогают в тушении пожара в Геленджике
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