https://ria.ru/20230830/bayden-1893053428.html
Байден оконфузился на встрече с иностранным лидером
Байден оконфузился на встрече с иностранным лидером - РИА Новости, 30.08.2023
Байден оконфузился на встрече с иностранным лидером
Президент США Джо Байден поприветствовал своего коллегу из Коста-Рики Родриго Чавеса Роблеса, зачитывая текст со шпаргалки, соответствующее видео опубликовал... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T06:26
2023-08-30T06:26
2023-08-30T09:08
в мире
сша
коста-рика
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893053162_0:15:1527:874_1920x0_80_0_0_318c88b4b34b6804110644bfba133ad4.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден поприветствовал своего коллегу из Коста-Рики Родриго Чавеса Роблеса, зачитывая текст со шпаргалки, соответствующее видео опубликовал Белый дом."Что же, господин президент, приятно снова приветствовать вас в Белом доме, здорово снова быть рядом с вами. Чуть больше года назад в Калифорнии мы вместе с партнерами со всего региона выступили за принятие Лос-Анджелесской декларации о миграции, и с тех пор вы проделали невероятную работу, стали отличным партнером", — заявил Байден, открыто читая с блокнота, лежащего у него на коленях, и изредка поднимая глаза на своего коллегу.Далее американский лидер поблагодарил Роблеса за сотрудничество в сфере безопасности и экономики, все так же продолжая большую часть времени смотреть вниз, на блокнот, а не на гостя. При этом тот все это время смотрел на Байдена, внимательно слушая.Затем Роблес выступил с ответной речью, поблагодарив американского лидера за приглашение посетить Белый дом, при этом никаких шпаргалок 62-летний глава государства не использовал.Это не первый случай, когда Байден во время открытых для прессы мероприятий демонстрирует публике шпаргалку для выступления, в которой расписаны его действия. Помимо этого, во время немногочисленных конференций журналисты неоднократно подлавливали Байдена с подсказками, где были указаны ключевые пункты политики его администрации и информация о присутствовавших на мероприятиях журналистах.
https://ria.ru/20230808/ogovorka-1888953532.html
сша
коста-рика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893053162_286:0:1527:931_1920x0_80_0_0_29ef43bffbfe36ea4fd662c8643d8c27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, коста-рика, джо байден
В мире, США, Коста-Рика, Джо Байден
Байден оконфузился на встрече с иностранным лидером
Байден зачитал приветствие президенту Коста-Рики по шпаргалке