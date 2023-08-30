https://ria.ru/20230830/bayden-1893053428.html

Байден оконфузился на встрече с иностранным лидером

Байден оконфузился на встрече с иностранным лидером - РИА Новости, 30.08.2023

Байден оконфузился на встрече с иностранным лидером

Президент США Джо Байден поприветствовал своего коллегу из Коста-Рики Родриго Чавеса Роблеса, зачитывая текст со шпаргалки, соответствующее видео опубликовал... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T06:26

2023-08-30T06:26

2023-08-30T09:08

в мире

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коста-рика

джо байден

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден поприветствовал своего коллегу из Коста-Рики Родриго Чавеса Роблеса, зачитывая текст со шпаргалки, соответствующее видео опубликовал Белый дом."Что же, господин президент, приятно снова приветствовать вас в Белом доме, здорово снова быть рядом с вами. Чуть больше года назад в Калифорнии мы вместе с партнерами со всего региона выступили за принятие Лос-Анджелесской декларации о миграции, и с тех пор вы проделали невероятную работу, стали отличным партнером", — заявил Байден, открыто читая с блокнота, лежащего у него на коленях, и изредка поднимая глаза на своего коллегу.Далее американский лидер поблагодарил Роблеса за сотрудничество в сфере безопасности и экономики, все так же продолжая большую часть времени смотреть вниз, на блокнот, а не на гостя. При этом тот все это время смотрел на Байдена, внимательно слушая.Затем Роблес выступил с ответной речью, поблагодарив американского лидера за приглашение посетить Белый дом, при этом никаких шпаргалок 62-летний глава государства не использовал.Это не первый случай, когда Байден во время открытых для прессы мероприятий демонстрирует публике шпаргалку для выступления, в которой расписаны его действия. Помимо этого, во время немногочисленных конференций журналисты неоднократно подлавливали Байдена с подсказками, где были указаны ключевые пункты политики его администрации и информация о присутствовавших на мероприятиях журналистах.

https://ria.ru/20230808/ogovorka-1888953532.html

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в мире, сша, коста-рика, джо байден