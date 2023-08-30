https://ria.ru/20230830/bali-1893205943.html
Полиция Бали задержала российскую туристку за истерику в магазине
Полиция Бали задержала российскую туристку за истерику в магазине - РИА Новости, 30.08.2023
Полиция Бали задержала российскую туристку за истерику в магазине
На индонезийском острове Бали задержали туристку из России из-за неадекватного поведения, сообщил портал Nusa Bali. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:33
2023-08-30T16:33
2023-08-30T17:17
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На индонезийском острове Бали задержали туристку из России из-за неадекватного поведения, сообщил портал Nusa Bali.Инцидент произошел в популярном среди российских туристов районе Южная Кута. Местные жители вызвали полицию к магазину на улице Джалан Бали Клиф. Их обеспокоило, что женщина кричала, танцевала, а также снимала с себя одежду без какой-либо видимой причины. "Состояние (туристки. — Прим. ред.) все еще было тяжелым, когда наши сотрудники уговорили ее выйти из магазина. Это было сделано только для того, чтобы женщина не совершила актов вандализма. Она продолжила сопротивляться, поэтому наши полевые офицеры сразу же надели на нее наручники", — заявил сотрудник полиции Агунг Кетут Сурьянегара.Он уточнил, что причиной внезапной истерики могла стать депрессия.Женщину доставили в больницу имени профессора Нгоры в Денпасаре, где ее обследует специалист по психическим отклонениям. После медицинского осмотра туристку ждет встреча с иммиграционной службой острова из-за причиненных общественности неудобств.
https://ria.ru/20230804/bali-1888116340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, бали, денпасар, индонезия
Туризм, Новости - Туризм, Бали, Денпасар, Индонезия
Полиция Бали задержала российскую туристку за истерику в магазине
Полиция индонезийского Бали задержала российскую туристку за истерику в магазине