Рейтинг@Mail.ru
Полиция Бали задержала российскую туристку за истерику в магазине - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:33 30.08.2023 (обновлено: 17:17 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/bali-1893205943.html
Полиция Бали задержала российскую туристку за истерику в магазине
Полиция Бали задержала российскую туристку за истерику в магазине - РИА Новости, 30.08.2023
Полиция Бали задержала российскую туристку за истерику в магазине
На индонезийском острове Бали задержали туристку из России из-за неадекватного поведения, сообщил портал Nusa Bali. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:33
2023-08-30T17:17
туризм
новости - туризм
бали
денпасар
индонезия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838153455_0:662:2048:1814_1920x0_80_0_0_5bf70b5586802f21387452f079b1b155.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На индонезийском острове Бали задержали туристку из России из-за неадекватного поведения, сообщил портал Nusa Bali.Инцидент произошел в популярном среди российских туристов районе Южная Кута. Местные жители вызвали полицию к магазину на улице Джалан Бали Клиф. Их обеспокоило, что женщина кричала, танцевала, а также снимала с себя одежду без какой-либо видимой причины. "Состояние (туристки. — Прим. ред.) все еще было тяжелым, когда наши сотрудники уговорили ее выйти из магазина. Это было сделано только для того, чтобы женщина не совершила актов вандализма. Она продолжила сопротивляться, поэтому наши полевые офицеры сразу же надели на нее наручники", — заявил сотрудник полиции Агунг Кетут Сурьянегара.Он уточнил, что причиной внезапной истерики могла стать депрессия.Женщину доставили в больницу имени профессора Нгоры в Денпасаре, где ее обследует специалист по психическим отклонениям. После медицинского осмотра туристку ждет встреча с иммиграционной службой острова из-за причиненных общественности неудобств.
https://ria.ru/20230804/bali-1888116340.html
бали
денпасар
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838153455_0:470:2048:2006_1920x0_80_0_0_c531d4cd16c2cf2c8d068fca64421734.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, бали, денпасар, индонезия
Туризм, Новости - Туризм, Бали, Денпасар, Индонезия
Полиция Бали задержала российскую туристку за истерику в магазине

Полиция индонезийского Бали задержала российскую туристку за истерику в магазине

CC BY-SA 4.0 / Germartin1 / Bayung Gede - main street (cropped) Бали
Бали - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
CC BY-SA 4.0 / Germartin1 / Bayung Gede - main street (cropped)
Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. На индонезийском острове Бали задержали туристку из России из-за неадекватного поведения, сообщил портал Nusa Bali.
Инцидент произошел в популярном среди российских туристов районе Южная Кута. Местные жители вызвали полицию к магазину на улице Джалан Бали Клиф. Их обеспокоило, что женщина кричала, танцевала, а также снимала с себя одежду без какой-либо видимой причины.
«
"Состояние (туристки. — Прим. ред.) все еще было тяжелым, когда наши сотрудники уговорили ее выйти из магазина. Это было сделано только для того, чтобы женщина не совершила актов вандализма. Она продолжила сопротивляться, поэтому наши полевые офицеры сразу же надели на нее наручники", — заявил сотрудник полиции Агунг Кетут Сурьянегара.
Он уточнил, что причиной внезапной истерики могла стать депрессия.
Женщину доставили в больницу имени профессора Нгоры в Денпасаре, где ее обследует специалист по психическим отклонениям. После медицинского осмотра туристку ждет встреча с иммиграционной службой острова из-за причиненных общественности неудобств.
Гора Батур - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Россиянина депортировали с Бали из-за рекламы жилья
4 августа, 10:28
 
ТуризмНовости - ТуризмБалиДенпасарИндонезия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала