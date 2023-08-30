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Стюардесса рассказала, как бесплатно пронести в самолет больше вещей
Стюардесса рассказала, как бесплатно пронести в самолет больше вещей - РИА Новости, 30.08.2023
Стюардесса рассказала, как бесплатно пронести в самолет больше вещей
Бывшая стюардесса авиакомпании Emirates рассказала, как пронести на борт дополнительную сумку без оплаты, сообщает The Sun. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T03:11
2023-08-30T03:11
2023-08-30T10:59
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Бывшая стюардесса авиакомпании Emirates рассказала, как пронести на борт дополнительную сумку без оплаты, сообщает The Sun. Если в чемодан и ручную кладь все вещи уложить не удалось, Камила Якубьякова советует взять с собой наволочку от дорожной подушки. В ней можно разместить часть вещей.При этом подушка считается предметом, который можно пронести на борт сверх разрешенной нормы багажа. Обычно пассажиры заходят в салон, разместив ее на шее.Бортпроводники не возражают, чтобы пассажиры брали в салон подушку для сна, она не вызывает вопросов и позволяет заметно увеличить количество перевозимой одежды и с комфортом поспать во время полета.
https://ria.ru/20230821/styuardessa-1891339409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, emirates, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Emirates, Туризм
Стюардесса рассказала, как бесплатно пронести в самолет больше вещей
Стюардесса посоветовала класть вещи в подушку, чтобы не переплачивать за багаж
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.
Бывшая стюардесса авиакомпании Emirates рассказала, как пронести на борт дополнительную сумку без оплаты, сообщает
The Sun.
Если в чемодан и ручную кладь все вещи уложить не удалось, Камила Якубьякова советует взять с собой наволочку от дорожной подушки. В ней можно разместить часть вещей.
При этом подушка считается предметом, который можно пронести на борт сверх разрешенной нормы багажа. Обычно пассажиры заходят в салон, разместив ее на шее.
Бортпроводники не возражают, чтобы пассажиры брали в салон подушку для сна, она не вызывает вопросов и позволяет заметно увеличить количество перевозимой одежды и с комфортом поспать во время полета.
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