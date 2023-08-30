https://ria.ru/20230830/bagazh-1892973371.html

Стюардесса рассказала, как бесплатно пронести в самолет больше вещей

Стюардесса рассказала, как бесплатно пронести в самолет больше вещей - РИА Новости, 30.08.2023

Стюардесса рассказала, как бесплатно пронести в самолет больше вещей

Бывшая стюардесса авиакомпании Emirates рассказала, как пронести на борт дополнительную сумку без оплаты, сообщает The Sun. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T03:11

2023-08-30T03:11

2023-08-30T10:59

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emirates

туризм

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Бывшая стюардесса авиакомпании Emirates рассказала, как пронести на борт дополнительную сумку без оплаты, сообщает The Sun. Если в чемодан и ручную кладь все вещи уложить не удалось, Камила Якубьякова советует взять с собой наволочку от дорожной подушки. В ней можно разместить часть вещей.При этом подушка считается предметом, который можно пронести на борт сверх разрешенной нормы багажа. Обычно пассажиры заходят в салон, разместив ее на шее.Бортпроводники не возражают, чтобы пассажиры брали в салон подушку для сна, она не вызывает вопросов и позволяет заметно увеличить количество перевозимой одежды и с комфортом поспать во время полета.

https://ria.ru/20230821/styuardessa-1891339409.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, emirates, туризм