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Стюардесса рассказала, как бесплатно пронести в самолет больше вещей - РИА Новости, 30.08.2023
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Туризм
 
03:11 30.08.2023 (обновлено: 10:59 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/bagazh-1892973371.html
Стюардесса рассказала, как бесплатно пронести в самолет больше вещей
Стюардесса рассказала, как бесплатно пронести в самолет больше вещей - РИА Новости, 30.08.2023
Стюардесса рассказала, как бесплатно пронести в самолет больше вещей
Бывшая стюардесса авиакомпании Emirates рассказала, как пронести на борт дополнительную сумку без оплаты, сообщает The Sun. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T03:11
2023-08-30T10:59
туризм
новости - туризм
emirates
туризм
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Бывшая стюардесса авиакомпании Emirates рассказала, как пронести на борт дополнительную сумку без оплаты, сообщает The Sun. Если в чемодан и ручную кладь все вещи уложить не удалось, Камила Якубьякова советует взять с собой наволочку от дорожной подушки. В ней можно разместить часть вещей.При этом подушка считается предметом, который можно пронести на борт сверх разрешенной нормы багажа. Обычно пассажиры заходят в салон, разместив ее на шее.Бортпроводники не возражают, чтобы пассажиры брали в салон подушку для сна, она не вызывает вопросов и позволяет заметно увеличить количество перевозимой одежды и с комфортом поспать во время полета.
https://ria.ru/20230821/styuardessa-1891339409.html
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новости - туризм, emirates, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Emirates, Туризм
Стюардесса рассказала, как бесплатно пронести в самолет больше вещей

Стюардесса посоветовала класть вещи в подушку, чтобы не переплачивать за багаж

© iStock.com / Adene SanchezСтюардесса за работой
Стюардесса за работой - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© iStock.com / Adene Sanchez
Стюардесса за работой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Бывшая стюардесса авиакомпании Emirates рассказала, как пронести на борт дополнительную сумку без оплаты, сообщает The Sun.
Если в чемодан и ручную кладь все вещи уложить не удалось, Камила Якубьякова советует взять с собой наволочку от дорожной подушки. В ней можно разместить часть вещей.
При этом подушка считается предметом, который можно пронести на борт сверх разрешенной нормы багажа. Обычно пассажиры заходят в салон, разместив ее на шее.
Бортпроводники не возражают, чтобы пассажиры брали в салон подушку для сна, она не вызывает вопросов и позволяет заметно увеличить количество перевозимой одежды и с комфортом поспать во время полета.
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