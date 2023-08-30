https://ria.ru/20230830/azov-1893224138.html
Сотрудники МЧС спасли мужчину, прыгавшего по деревьям в Азове
Сотрудники МЧС спасли мужчину, прыгавшего по деревьям в Азове - РИА Новости, 30.08.2023
Сотрудники МЧС спасли мужчину, прыгавшего по деревьям в Азове
МЧС спасли мужчину, который прыгал по деревьям в Азове Ростовской области, а потом сорвался вниз, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:39
2023-08-30T17:39
2023-08-30T17:55
происшествия
азов
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893229722_0:0:632:356_1920x0_80_0_0_86d481be1db5b51bfad04b691d605bef.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. МЧС спасли мужчину, который прыгал по деревьям в Азове Ростовской области, а потом сорвался вниз, сообщает ГУМЧС России по региону. По данным ведомства, мужчина во дворе жилого дома залез на дерево. Чтобы он не пострадал, соседям пришлось вызывать МЧС. "Попытка снять его при помощи автолестницы не увенчалась успехом - мужчина ловко перепрыгнул на верхушку соседнего дерева. Когда притяжение земли оказалось сильнее суперспособности, он приземлился на натянутое спасателями одеяло", - говорится в сообщении. Мужчина был госпитализирован. Спасательная операция проходила под контролем 3-го караула 24-ой пожарно-спасательной части Азова.
https://ria.ru/20210326/pensioner-1602944579.html
азов
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893229722_0:0:632:474_1920x0_80_0_0_2b396f39fd221c0443e68b93929a473d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, азов, ростовская область
Происшествия, Азов, Ростовская область
Сотрудники МЧС спасли мужчину, прыгавшего по деревьям в Азове
Сотрудники МЧС спасли мужчину, прыгавшего по деревьям в ростовском Азове
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости.
МЧС спасли мужчину, который прыгал по деревьям в Азове Ростовской области, а потом сорвался вниз, сообщает
ГУМЧС России по региону.
По данным ведомства, мужчина во дворе жилого дома залез на дерево. Чтобы он не пострадал, соседям пришлось вызывать МЧС.
"Попытка снять его при помощи автолестницы не увенчалась успехом - мужчина ловко перепрыгнул на верхушку соседнего дерева. Когда притяжение земли оказалось сильнее суперспособности, он приземлился на натянутое спасателями одеяло", - говорится в сообщении.
Мужчина был госпитализирован.
Спасательная операция проходила под контролем 3-го караула 24-ой пожарно-спасательной части Азова.
В Архангельской области пенсионер погиб, застряв между березами на даче