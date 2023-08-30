https://ria.ru/20230830/azov-1893224138.html

Сотрудники МЧС спасли мужчину, прыгавшего по деревьям в Азове

Сотрудники МЧС спасли мужчину, прыгавшего по деревьям в Азове - РИА Новости, 30.08.2023

Сотрудники МЧС спасли мужчину, прыгавшего по деревьям в Азове

МЧС спасли мужчину, который прыгал по деревьям в Азове Ростовской области, а потом сорвался вниз, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T17:39

2023-08-30T17:39

2023-08-30T17:55

происшествия

азов

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. МЧС спасли мужчину, который прыгал по деревьям в Азове Ростовской области, а потом сорвался вниз, сообщает ГУМЧС России по региону. По данным ведомства, мужчина во дворе жилого дома залез на дерево. Чтобы он не пострадал, соседям пришлось вызывать МЧС. "Попытка снять его при помощи автолестницы не увенчалась успехом - мужчина ловко перепрыгнул на верхушку соседнего дерева. Когда притяжение земли оказалось сильнее суперспособности, он приземлился на натянутое спасателями одеяло", - говорится в сообщении. Мужчина был госпитализирован. Спасательная операция проходила под контролем 3-го караула 24-ой пожарно-спасательной части Азова.

https://ria.ru/20210326/pensioner-1602944579.html

азов

ростовская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, азов, ростовская область