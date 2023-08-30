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Сотрудники МЧС спасли мужчину, прыгавшего по деревьям в Азове - РИА Новости, 30.08.2023
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17:39 30.08.2023 (обновлено: 17:55 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/azov-1893224138.html
Сотрудники МЧС спасли мужчину, прыгавшего по деревьям в Азове
Сотрудники МЧС спасли мужчину, прыгавшего по деревьям в Азове - РИА Новости, 30.08.2023
Сотрудники МЧС спасли мужчину, прыгавшего по деревьям в Азове
МЧС спасли мужчину, который прыгал по деревьям в Азове Ростовской области, а потом сорвался вниз, сообщает ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:39
2023-08-30T17:55
происшествия
азов
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. МЧС спасли мужчину, который прыгал по деревьям в Азове Ростовской области, а потом сорвался вниз, сообщает ГУМЧС России по региону. По данным ведомства, мужчина во дворе жилого дома залез на дерево. Чтобы он не пострадал, соседям пришлось вызывать МЧС. "Попытка снять его при помощи автолестницы не увенчалась успехом - мужчина ловко перепрыгнул на верхушку соседнего дерева. Когда притяжение земли оказалось сильнее суперспособности, он приземлился на натянутое спасателями одеяло", - говорится в сообщении. Мужчина был госпитализирован. Спасательная операция проходила под контролем 3-го караула 24-ой пожарно-спасательной части Азова.
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происшествия, азов, ростовская область
Происшествия, Азов, Ростовская область
Сотрудники МЧС спасли мужчину, прыгавшего по деревьям в Азове

Сотрудники МЧС спасли мужчину, прыгавшего по деревьям в ростовском Азове

© МЧС Ростовской областиМужчина, забравшийся на дерево в Азове. Кадр видео
Мужчина, забравшийся на дерево в Азове. Кадр видео
© МЧС Ростовской области
Мужчина, забравшийся на дерево в Азове. Кадр видео
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. МЧС спасли мужчину, который прыгал по деревьям в Азове Ростовской области, а потом сорвался вниз, сообщает ГУМЧС России по региону.
По данным ведомства, мужчина во дворе жилого дома залез на дерево. Чтобы он не пострадал, соседям пришлось вызывать МЧС.
"Попытка снять его при помощи автолестницы не увенчалась успехом - мужчина ловко перепрыгнул на верхушку соседнего дерева. Когда притяжение земли оказалось сильнее суперспособности, он приземлился на натянутое спасателями одеяло", - говорится в сообщении.
Мужчина был госпитализирован.
Спасательная операция проходила под контролем 3-го караула 24-ой пожарно-спасательной части Азова.
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