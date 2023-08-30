https://ria.ru/20230830/ayza-1893217574.html
Бывшая жена Гуфа сбила россиянина на Бали
Бывшая жена Гуфа сбила россиянина на Бали - РИА Новости, 30.08.2023
Бывшая жена Гуфа сбила россиянина на Бали
Телеведущая и блогер Айза-Лилуна Ай сообщила на своей странице в соцсети, что сбила россиянина на острове Бали. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:48
2023-08-30T17:48
2023-08-30T17:49
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Телеведущая и блогер Айза-Лилуна Ай сообщила на своей странице в соцсети, что сбила россиянина на острове Бали. "Я только что наехала на байк с человеком", – написала бывшая жена рэпера Гуфа (Алексей Долматов).По словам знаменитости, инцидент произошел, когда она ездила на машине к своим детям в школу. Дорога оказалась настолько узкой, что для того чтобы пропустить встречное авто, блогерше пришлось сдавать назад. Однако в этот момент она не заметила в зеркалах подъехавшего водителя на байке и сбила его. "Я слышу жесткий хруст и понимаю: "Все, я наехала на человека", – поделилась телеведущая. – И тут я слышу русскую речь с матом". Айза-Лилуна Ай добавила, что в результате ДТП у байка сломалось крыло. В остальном, никто не пострадал, а ситуацию с поломкой решили небольшой денежной компенсацией. Более того, как рассказала блогерша, она даже с дружилась с мужчиной на байке. "Мы с ним уже переписываемся, болтаем. Но было страшно. Я сильно напугалась", – подытожила Айза. Айза-Лилуна Ай уже несколько недель живет на острове Бали вместе с сыновьями Сэмом (Сами) от рэпера Гуфа (Алексей Долматов) и Элвисом от второго мужа Дмитрия Анохина.
https://ria.ru/20230725/ayza-1886025347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, бали, авто, новости - туризм, guf (алексей долматов)
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Бали, Авто, Новости - Туризм, Guf (Алексей Долматов)
Бывшая жена Гуфа сбила россиянина на Бали
Блогер Айза-Лилуна Ай за рулем машины сбила на Бали россиянина на байке
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Телеведущая и блогер Айза-Лилуна Ай сообщила на своей странице в соцсети, что сбила россиянина на острове Бали.
«
"Я только что наехала на байк с человеком", – написала бывшая жена рэпера Гуфа (Алексей Долматов).
По словам знаменитости, инцидент произошел, когда она ездила на машине к своим детям в школу. Дорога оказалась настолько узкой, что для того чтобы пропустить встречное авто, блогерше пришлось сдавать назад.
Однако в этот момент она не заметила в зеркалах подъехавшего водителя на байке и сбила его.
«
"Я слышу жесткий хруст и понимаю: "Все, я наехала на человека", – поделилась телеведущая. – И тут я слышу русскую речь с матом".
Айза-Лилуна Ай добавила, что в результате ДТП у байка сломалось крыло. В остальном, никто не пострадал, а ситуацию с поломкой решили небольшой денежной компенсацией.
Более того, как рассказала блогерша, она даже с дружилась с мужчиной на байке.
«
"Мы с ним уже переписываемся, болтаем. Но было страшно. Я сильно напугалась", – подытожила Айза.
Айза-Лилуна Ай уже несколько недель живет на острове Бали вместе с сыновьями Сэмом (Сами) от рэпера Гуфа (Алексей Долматов) и Элвисом от второго мужа Дмитрия Анохина.
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