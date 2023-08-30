https://ria.ru/20230830/aviatsiya-1893050047.html

Российская авиация нанесла 12 ударов по украинским военным и технике

Российская авиация нанесла 12 ударов по украинским военным и технике - РИА Новости, 30.08.2023

Российская авиация нанесла 12 ударов по украинским военным и технике

Штурмовая и армейская авиация российской группировки войск "Запад" нанесла на купянском направлении 12 ударов по украинским военным и технике, сообщил РИА... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T05:03

2023-08-30T05:03

2023-08-30T05:03

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Штурмовая и армейская авиация российской группировки войск "Запад" нанесла на купянском направлении 12 ударов по украинским военным и технике, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин. "Штурмовой и армейской авиацией группировки "Запад" нанесено 12 ударов по личному составу и военной технике 14-й и 43-й отдельных механизированных бригад.", - сказал Якимкин. Он уточнил, что противника при этом потерял до роты личного состава, два минометных расчета и пикап в районе населенных пунктов Двуречная и Табаевка.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф