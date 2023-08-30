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Российская авиация нанесла 12 ударов по украинским военным и технике
Российская авиация нанесла 12 ударов по украинским военным и технике - РИА Новости, 30.08.2023
Российская авиация нанесла 12 ударов по украинским военным и технике
Штурмовая и армейская авиация российской группировки войск "Запад" нанесла на купянском направлении 12 ударов по украинским военным и технике, сообщил РИА... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T05:03
2023-08-30T05:03
2023-08-30T05:03
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Штурмовая и армейская авиация российской группировки войск "Запад" нанесла на купянском направлении 12 ударов по украинским военным и технике, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин. "Штурмовой и армейской авиацией группировки "Запад" нанесено 12 ударов по личному составу и военной технике 14-й и 43-й отдельных механизированных бригад.", - сказал Якимкин. Он уточнил, что противника при этом потерял до роты личного состава, два минометных расчета и пикап в районе населенных пунктов Двуречная и Табаевка.
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вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ
Российская авиация нанесла 12 ударов по украинским военным и технике
ВКС нанесли на Купянском направлении 12 ударов по боевикам ВСУ и технике
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Штурмовая и армейская авиация российской группировки войск "Запад" нанесла на купянском направлении 12 ударов по украинским военным и технике, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.
"Штурмовой и армейской авиацией группировки "Запад" нанесено 12 ударов по личному составу и военной технике 14-й и 43-й отдельных механизированных бригад.", - сказал Якимкин.
Он уточнил, что противника при этом потерял до роты личного состава, два минометных расчета и пикап в районе населенных пунктов Двуречная и Табаевка.