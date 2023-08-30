https://ria.ru/20230830/aviatsiya-1893042385.html
Самолет ЧФ уничтожил в Черном море четыре катера с десантом ВСУ
Самолет ЧФ уничтожил в Черном море четыре катера с десантом ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023
Самолет ЧФ уничтожил в Черном море четыре катера с десантом ВСУ
Самолет Черноморского флота уничтожил в акватории Черного моря четыре военных катера с десантными группами ВСУ общей численностью до 50 человек, сообщило... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T02:01
2023-08-30T02:01
2023-08-30T03:55
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Самолет Черноморского флота уничтожил в акватории Черного моря четыре военных катера с десантными группами ВСУ общей численностью до 50 человек, сообщило Минобороны России."Тридцатого августа около 00.00 мск самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек", - говорится в сообщении.Российские самолеты 22 августа уничтожили два украинских катера в Черном море. Ночью экипаж самолета Су-30СМ уничтожил разведывательный катер в районе российских газодобывающих установок.Второй катер — быстроходное судно производства США Willard Sea — был уничтожен около 11.00 мск восточнее острова Змеиный. Позднее Минобороны опубликовало видео этого инцидента, на котором видно, как катер, который пытался активно маневрировать, расстреливает из бортовой пушки российский истребитель.
https://ria.ru/20230830/pskov-1893038442.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, черное море
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Черное море
Самолет ЧФ уничтожил в Черном море четыре катера с десантом ВСУ
Минобороны РФ сообщило об уничтожении катеров ВСУ в акватории Черного моря