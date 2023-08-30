https://ria.ru/20230830/aviatsiya-1893042385.html

Самолет ЧФ уничтожил в Черном море четыре катера с десантом ВСУ

Самолет ЧФ уничтожил в Черном море четыре катера с десантом ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023

Самолет ЧФ уничтожил в Черном море четыре катера с десантом ВСУ

Самолет Черноморского флота уничтожил в акватории Черного моря четыре военных катера с десантными группами ВСУ общей численностью до 50 человек, сообщило... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T02:01

2023-08-30T02:01

2023-08-30T03:55

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

черное море

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Самолет Черноморского флота уничтожил в акватории Черного моря четыре военных катера с десантными группами ВСУ общей численностью до 50 человек, сообщило Минобороны России."Тридцатого августа около 00.00 мск самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек", - говорится в сообщении.Российские самолеты 22 августа уничтожили два украинских катера в Черном море. Ночью экипаж самолета Су-30СМ уничтожил разведывательный катер в районе российских газодобывающих установок.Второй катер — быстроходное судно производства США Willard Sea — был уничтожен около 11.00 мск восточнее острова Змеиный. Позднее Минобороны опубликовало видео этого инцидента, на котором видно, как катер, который пытался активно маневрировать, расстреливает из бортовой пушки российский истребитель.

https://ria.ru/20230830/pskov-1893038442.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, черное море