https://ria.ru/20230830/ataki-1893138994.html

В Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников

В Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 30.08.2023

В Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников

После попытки массированной атаки украинских БПЛА российские военные эксперты выясняют маршруты, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких атак в... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:03

2023-08-30T13:03

2023-08-30T14:04

специальная военная операция на украине

россия

украина

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. После попытки массированной атаки украинских БПЛА российские военные эксперты выясняют маршруты, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких атак в дальнейшем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами."Я не сомневаюсь, что в настоящее время наши военные эксперты как раз работают над этими вопросами, выясняются маршруты, анализируется то, как это было сделано, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем", - сказал Песков.Минувшей ночью Украина предприняла попытку массированной атаки беспилотников в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Один дрон уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов. Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

https://ria.ru/20230830/bryansk-1893072872.html

россия

украина

московская область (подмосковье)

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россия, украина, московская область (подмосковье)