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В Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников
В Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 30.08.2023
В Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников
После попытки массированной атаки украинских БПЛА российские военные эксперты выясняют маршруты, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких атак в... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:03
2023-08-30T13:03
2023-08-30T14:04
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. После попытки массированной атаки украинских БПЛА российские военные эксперты выясняют маршруты, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких атак в дальнейшем, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с журналистами."Я не сомневаюсь, что в настоящее время наши военные эксперты как раз работают над этими вопросами, выясняются маршруты, анализируется то, как это было сделано, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем", - сказал Песков.Минувшей ночью Украина предприняла попытку массированной атаки беспилотников в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Один дрон уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов. Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.
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россия, украина, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Московская область (Подмосковье)
В Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников
Песков: военные эксперты выясняют маршруты полетов БПЛА в Псковскую область