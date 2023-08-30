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ВС России отбили три волны украинских атак на Ореховском направлении
ВС России отбили три волны украинских атак на Ореховском направлении - РИА Новости, 30.08.2023
ВС России отбили три волны украинских атак на Ореховском направлении
На Ореховском направлении в Запорожской области ночью отбили три разноплановые крупные волны атак ВСУ, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:45
2023-08-30T12:45
2023-08-30T13:06
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
токмак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. На Ореховском направлении в Запорожской области ночью отбили три разноплановые крупные волны атак ВСУ, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов."Противник не смог продвинуться и прорвать нашу линию обороны. Ситуация находится под контролем российских военных. Враг же понес большие потери как в живой силе, так и технике. Как минимум, уничтожен вражеский танк Leopard, гаубица М777, а также три ББМ", — уточнил он.В частности, по его словам, ВСУ предприняли попытки атак в селе Работино, а также в направлении Новопрокоповки и Вербового. "Наши военные держат оборону и не дают противнику продвинуться, несмотря на то, что на Ореховском направлении сосредоточены и брошены в бой основные силы украинских войск", — подчеркнул Рогов. В последние недели ситуация вокруг Работино стала одной из самых горячих не только на Запорожском фронте, но и в целом в зоне спецоперации. ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют село уже более двух месяцев. В Работино не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.
https://ria.ru/20230829/vsu-1893009955.html
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, токмак
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Токмак
ВС России отбили три волны украинских атак на Ореховском направлении
Рогов сообщил об отражении трех волн ночных атак ВСУ на Ореховском направлении