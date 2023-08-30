https://ria.ru/20230830/ataki-1893134196.html

ВС России отбили три волны украинских атак на Ореховском направлении

ВС России отбили три волны украинских атак на Ореховском направлении - РИА Новости, 30.08.2023

ВС России отбили три волны украинских атак на Ореховском направлении

На Ореховском направлении в Запорожской области ночью отбили три разноплановые крупные волны атак ВСУ, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T12:45

2023-08-30T12:45

2023-08-30T13:06

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

токмак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. На Ореховском направлении в Запорожской области ночью отбили три разноплановые крупные волны атак ВСУ, сообщил РИА Новости глава местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов."Противник не смог продвинуться и прорвать нашу линию обороны. Ситуация находится под контролем российских военных. Враг же понес большие потери как в живой силе, так и технике. Как минимум, уничтожен вражеский танк Leopard, гаубица М777, а также три ББМ", — уточнил он.В частности, по его словам, ВСУ предприняли попытки атак в селе Работино, а также в направлении Новопрокоповки и Вербового. "Наши военные держат оборону и не дают противнику продвинуться, несмотря на то, что на Ореховском направлении сосредоточены и брошены в бой основные силы украинских войск", — подчеркнул Рогов. В последние недели ситуация вокруг Работино стала одной из самых горячих не только на Запорожском фронте, но и в целом в зоне спецоперации. ВСУ обстреливают из артиллерии и штурмуют село уже более двух месяцев. В Работино не осталось ни одного целого дома. Как объяснял РИА Новости боец армейского спецназа "Осман" с позывным Горец, украинская армия так ожесточенно борется за этот населенный пункт, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.

https://ria.ru/20230829/vsu-1893009955.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, токмак