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В Пскове устранили последствия атаки дронов на аэропорт - РИА Новости, 30.08.2023
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14:38 30.08.2023 (обновлено: 15:27 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/ataka-1893170240.html
В Пскове устранили последствия атаки дронов на аэропорт
В Пскове устранили последствия атаки дронов на аэропорт - РИА Новости, 30.08.2023
В Пскове устранили последствия атаки дронов на аэропорт
Последствия атаки беспилотников на аэропорт в Пскове устранены, жертв и пострадавших нет, гражданская инфраструктура не пострадала, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:38
2023-08-30T15:27
специальная военная операция на украине
псков
псковская область
украина
ил-76
михаил ведерников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Последствия атаки беспилотников на аэропорт в Пскове устранены, жертв и пострадавших нет, гражданская инфраструктура не пострадала, сообщил в Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников."Аэропорт был атакован беспилотниками, последствия атаки устранены, жертв и пострадавших нет, все возгорания локализованы", - сказал он на видео, размещенном в своем Telegram-канале.Ведерников отметил, что ущерб оценивается профильными ведомствами."Гражданская инфраструктура не пострадала. По итогам произошедшего будут проводиться оперативные, проверочные мероприятия, в том числе на дорогах, но каких-то дополнительных ограничений ни для региона, ни для города Пскова вводиться не будет. Поэтому если вы видите иную информацию в сети - это однозначно фейки." Губернатор также отметил, что атакованный беспилотниками аэропорт в Пскове закрыт до конца следственных действий и может начать работу в четверг."По предварительной информации, взлетно-посадочная полоса осталась в нормативном состоянии. Соответственно, после завершения всех мероприятий аэропорт возобновит работу в штатном режиме. Рассчитываю, что это будет уже завтра, сделаю для этого все необходимое", — отметил ВедерниковМинувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один дрон уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.
https://ria.ru/20230830/ataki-1893138994.html
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псков, псковская область, украина, ил-76, михаил ведерников
Специальная военная операция на Украине, Псков, Псковская область, Украина, Ил-76, Михаил Ведерников
В Пскове устранили последствия атаки дронов на аэропорт

Псковский губернатор сообщил об устранении последствий атаки дронов на аэропорт

© РИА Новости / Губернатор Пскова Михаил Ведерников | Перейти в медиабанкПоследствия атаки беспилотников в Пскове
Последствия атаки беспилотников в Пскове - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Губернатор Пскова Михаил Ведерников
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Последствия атаки беспилотников в Пскове
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Последствия атаки беспилотников на аэропорт в Пскове устранены, жертв и пострадавших нет, гражданская инфраструктура не пострадала, сообщил в Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
"Аэропорт был атакован беспилотниками, последствия атаки устранены, жертв и пострадавших нет, все возгорания локализованы", - сказал он на видео, размещенном в своем Telegram-канале.
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Ведерников отметил, что ущерб оценивается профильными ведомствами.
"Гражданская инфраструктура не пострадала. По итогам произошедшего будут проводиться оперативные, проверочные мероприятия, в том числе на дорогах, но каких-то дополнительных ограничений ни для региона, ни для города Пскова вводиться не будет. Поэтому если вы видите иную информацию в сети - это однозначно фейки."
Губернатор также отметил, что атакованный беспилотниками аэропорт в Пскове закрыт до конца следственных действий и может начать работу в четверг.
"По предварительной информации, взлетно-посадочная полоса осталась в нормативном состоянии. Соответственно, после завершения всех мероприятий аэропорт возобновит работу в штатном режиме. Рассчитываю, что это будет уже завтра, сделаю для этого все необходимое", — отметил Ведерников
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Минувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один дрон уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.
Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.
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