https://ria.ru/20230830/ataka-1893170240.html

В Пскове устранили последствия атаки дронов на аэропорт

В Пскове устранили последствия атаки дронов на аэропорт - РИА Новости, 30.08.2023

В Пскове устранили последствия атаки дронов на аэропорт

Последствия атаки беспилотников на аэропорт в Пскове устранены, жертв и пострадавших нет, гражданская инфраструктура не пострадала, сообщил в Telegram-канале... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:38

2023-08-30T14:38

2023-08-30T15:27

специальная военная операция на украине

псков

псковская область

украина

ил-76

михаил ведерников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893075778_0:73:2200:1311_1920x0_80_0_0_c48ca1df90690f7ca663f0aad34df597.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг - РИА Новости. Последствия атаки беспилотников на аэропорт в Пскове устранены, жертв и пострадавших нет, гражданская инфраструктура не пострадала, сообщил в Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников."Аэропорт был атакован беспилотниками, последствия атаки устранены, жертв и пострадавших нет, все возгорания локализованы", - сказал он на видео, размещенном в своем Telegram-канале.Ведерников отметил, что ущерб оценивается профильными ведомствами."Гражданская инфраструктура не пострадала. По итогам произошедшего будут проводиться оперативные, проверочные мероприятия, в том числе на дорогах, но каких-то дополнительных ограничений ни для региона, ни для города Пскова вводиться не будет. Поэтому если вы видите иную информацию в сети - это однозначно фейки." Губернатор также отметил, что атакованный беспилотниками аэропорт в Пскове закрыт до конца следственных действий и может начать работу в четверг."По предварительной информации, взлетно-посадочная полоса осталась в нормативном состоянии. Соответственно, после завершения всех мероприятий аэропорт возобновит работу в штатном режиме. Рассчитываю, что это будет уже завтра, сделаю для этого все необходимое", — отметил ВедерниковМинувшей ночью Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один дрон уничтожили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

https://ria.ru/20230830/ataki-1893138994.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20230830/bryansk-1893072872.html

псков

псковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

псков, псковская область, украина, ил-76, михаил ведерников