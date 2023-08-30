https://ria.ru/20230830/askerov-1893081995.html

Суд оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" за отсутствие плашки иноагента

Суд оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 30.08.2023

Суд оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" за отсутствие плашки иноагента

Савеловский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* за посты в соцсетях без маркировки иноагента, сообщили РИА... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T10:34

2023-08-30T10:34

2023-08-30T10:34

россия

происшествия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Савеловский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* за посты в соцсетях без маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в суде в среду. "Постановлением суда Аскеров Р.Э.* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) , назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сообщили в суде. Аскеров* попал в список иностранных агентов в декабре прошлого года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20230823/inoagenty-1891590502.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, происшествия