https://ria.ru/20230830/askerov-1893081995.html
Суд оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" за отсутствие плашки иноагента
Суд оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 30.08.2023
Суд оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" за отсутствие плашки иноагента
Савеловский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* за посты в соцсетях без маркировки иноагента, сообщили РИА... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T10:34
2023-08-30T10:34
2023-08-30T10:34
россия
происшествия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Савеловский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* за посты в соцсетях без маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в суде в среду. "Постановлением суда Аскеров Р.Э.* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) , назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сообщили в суде. Аскеров* попал в список иностранных агентов в декабре прошлого года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20230823/inoagenty-1891590502.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия
Суд оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" за отсутствие плашки иноагента
Суд оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова за отсутствие плашки иноагента
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Савеловский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* за посты в соцсетях без маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в суде в среду.
"Постановлением суда Аскеров Р.Э.* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ
(Нарушение порядка деятельности иностранного агента) , назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сообщили в суде.
Аскеров* попал в список иностранных агентов в декабре прошлого года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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