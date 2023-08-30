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Суд оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 30.08.2023
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10:34 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/askerov-1893081995.html
Суд оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" за отсутствие плашки иноагента
Суд оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 30.08.2023
Суд оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" за отсутствие плашки иноагента
Савеловский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* за посты в соцсетях без маркировки иноагента, сообщили РИА... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T10:34
2023-08-30T10:34
россия
происшествия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Савеловский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* за посты в соцсетях без маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в суде в среду. "Постановлением суда Аскеров Р.Э.* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) , назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сообщили в суде. Аскеров* попал в список иностранных агентов в декабре прошлого года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
Суд оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" за отсутствие плашки иноагента

Суд оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" Аскерова за отсутствие плашки иноагента

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРовшан Аскеров*
Ровшан Аскеров* - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ровшан Аскеров*. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Савеловский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова* за посты в соцсетях без маркировки иноагента, сообщили РИА Новости в суде в среду.
"Постановлением суда Аскеров Р.Э.* признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) , назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сообщили в суде.
Аскеров* попал в список иностранных агентов в декабре прошлого года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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