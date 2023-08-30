https://ria.ru/20230830/altay-1893127558.html

Жители Алтая отправят участникам спецоперации мед и тиражи местной газеты

Жители Алтая отправят участникам спецоперации мед и тиражи местной газеты - РИА Новости, 30.08.2023

Жители Алтая отправят участникам спецоперации мед и тиражи местной газеты

Жители Каменского района Алтайского края отправят участникам спецоперации мёд и тиражи местной газеты, чтобы бойцы были в курсе новостей из дома, говорится в... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T12:22

2023-08-30T12:22

2023-08-30T12:22

надежные люди

каменский район

алтайский край

барнаул

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БАРНАУЛ, 30 авг - РИА Новости. Жители Каменского района Алтайского края отправят участникам спецоперации мёд и тиражи местной газеты, чтобы бойцы были в курсе новостей из дома, говорится в телеграм-канале минсоцзащиты края. "Неравнодушные жители Камня-на-Оби и окрестных сел проводят постоянный сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО. Так, удалось собрать денежные средства для покупки необходимого оборудования и продукции местного производства вместе с товарами первой необходимости", - говорится в сообщении. Судя по опубликованным фотографиям, сопровождающим новость, жители района отправляют бойцам партию мёда. "Муниципальная газета "Каменские известия" передала свои тиражи для бойцов из Каменского района, чтобы они были в курсе последних новостей из дома. В ближайшее время весь гуманитарный груз будет передан в Барнаул для дальнейшей транспортировки в зону СВО", - отмечают в министерстве.

https://ria.ru/20230830/pisma-1893120963.html

каменский район

алтайский край

барнаул

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

каменский район, алтайский край, барнаул