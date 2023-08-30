Жители Алтая отправят участникам спецоперации мед и тиражи местной газеты
Из Каменского района на Алтае участникам СВО отправят мед и местные газеты
© Пресс-служба министерства соцзащиты Алтайского края Жители Алтая отправят участникам спецоперации мед
© Пресс-служба министерства соцзащиты Алтайского края
БАРНАУЛ, 30 авг - РИА Новости. Жители Каменского района Алтайского края отправят участникам спецоперации мёд и тиражи местной газеты, чтобы бойцы были в курсе новостей из дома, говорится в телеграм-канале минсоцзащиты края.
"Неравнодушные жители Камня-на-Оби и окрестных сел проводят постоянный сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО. Так, удалось собрать денежные средства для покупки необходимого оборудования и продукции местного производства вместе с товарами первой необходимости", - говорится в сообщении.
© Пресс-служба министерства соцзащиты Алтайского края Жители Алтая отправят участникам спецоперации тиражи местной газеты
© Пресс-служба министерства соцзащиты Алтайского края
Жители Алтая отправят участникам спецоперации тиражи местной газеты
Судя по опубликованным фотографиям, сопровождающим новость, жители района отправляют бойцам партию мёда.
"Муниципальная газета "Каменские известия" передала свои тиражи для бойцов из Каменского района, чтобы они были в курсе последних новостей из дома. В ближайшее время весь гуманитарный груз будет передан в Барнаул для дальнейшей транспортировки в зону СВО", - отмечают в министерстве.