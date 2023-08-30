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Жители Алтая отправят участникам спецоперации мед и тиражи местной газеты - РИА Новости, 30.08.2023
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12:22 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/altay-1893127558.html
Жители Алтая отправят участникам спецоперации мед и тиражи местной газеты
Жители Алтая отправят участникам спецоперации мед и тиражи местной газеты - РИА Новости, 30.08.2023
Жители Алтая отправят участникам спецоперации мед и тиражи местной газеты
Жители Каменского района Алтайского края отправят участникам спецоперации мёд и тиражи местной газеты, чтобы бойцы были в курсе новостей из дома, говорится в... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:22
2023-08-30T12:22
надежные люди
каменский район
алтайский край
барнаул
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БАРНАУЛ, 30 авг - РИА Новости. Жители Каменского района Алтайского края отправят участникам спецоперации мёд и тиражи местной газеты, чтобы бойцы были в курсе новостей из дома, говорится в телеграм-канале минсоцзащиты края. "Неравнодушные жители Камня-на-Оби и окрестных сел проводят постоянный сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО. Так, удалось собрать денежные средства для покупки необходимого оборудования и продукции местного производства вместе с товарами первой необходимости", - говорится в сообщении. Судя по опубликованным фотографиям, сопровождающим новость, жители района отправляют бойцам партию мёда. "Муниципальная газета "Каменские известия" передала свои тиражи для бойцов из Каменского района, чтобы они были в курсе последних новостей из дома. В ближайшее время весь гуманитарный груз будет передан в Барнаул для дальнейшей транспортировки в зону СВО", - отмечают в министерстве.
https://ria.ru/20230830/pisma-1893120963.html
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каменский район, алтайский край, барнаул
Надежные люди, Каменский район, Алтайский край, Барнаул
Жители Алтая отправят участникам спецоперации мед и тиражи местной газеты

Из Каменского района на Алтае участникам СВО отправят мед и местные газеты

© Пресс-служба министерства соцзащиты Алтайского края Жители Алтая отправят участникам спецоперации мед
Жители Алтая отправят участникам спецоперации мед
© Пресс-служба министерства соцзащиты Алтайского края
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 30 авг - РИА Новости. Жители Каменского района Алтайского края отправят участникам спецоперации мёд и тиражи местной газеты, чтобы бойцы были в курсе новостей из дома, говорится в телеграм-канале минсоцзащиты края.
"Неравнодушные жители Камня-на-Оби и окрестных сел проводят постоянный сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО. Так, удалось собрать денежные средства для покупки необходимого оборудования и продукции местного производства вместе с товарами первой необходимости", - говорится в сообщении.
© Пресс-служба министерства соцзащиты Алтайского края Жители Алтая отправят участникам спецоперации тиражи местной газеты
Жители Алтая отправят участникам спецоперации тиражи местной газеты
© Пресс-служба министерства соцзащиты Алтайского края
Жители Алтая отправят участникам спецоперации тиражи местной газеты
Судя по опубликованным фотографиям, сопровождающим новость, жители района отправляют бойцам партию мёда.
"Муниципальная газета "Каменские известия" передала свои тиражи для бойцов из Каменского района, чтобы они были в курсе последних новостей из дома. В ближайшее время весь гуманитарный груз будет передан в Барнаул для дальнейшей транспортировки в зону СВО", - отмечают в министерстве.
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Надежные людиКаменский районАлтайский крайБарнаул
 
 
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