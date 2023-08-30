Минфин предложил разрешить импорт алкоголя через порты Астрахань и Оля
Минфин предложил разрешить импорт алкоголя в Россию через порты Астрахань и Оля
© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкКонтейнерный терминал в порту Оля Астраханской области
Контейнерный терминал в порту Оля Астраханской области. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Минфин России предложил расширить список пунктов пропуска для ввоза в страну алкогольной продукции из стран Закавказья, добавив два каспийских морских порта - Астрахань и Оля, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов. Разработчиком проекта выступает Минфин.
"Проект постановления… разработан в целях развития транспортного потенциала Российской Федерации и ввоза алкогольной продукции из стран Закавказья в условиях внешнего санкционного давления со стороны недружественных стран. Проектом постановления предлагается установление морских пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации Астрахань и Оля в качестве пунктов пропуска для перемещения алкогольной продукции морским видом транспорта", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Как отмечает Минфин, после введения в 2022 году ограничений странами Евросоюза в отношении РФ и прекращения работы ряда иностранных компаний существенно возросла важность канала ввоза алкогольной продукции из стран Закавказья. "В настоящее время существует ряд проблем с осуществлением ввоза алкогольной продукции по данному направлению", - отмечается в записке.
Так, автомобильный пункт пропуска на российско-грузинской границе Верхний Ларс – Казбеги работает в режиме повышенной нагрузки и часто закрывается по причине неблагоприятных погодных условий, особенно в зимнее время, а стоимость логистики существенно увеличивают риски обвалов, наличие горного серпантина, мостов и тоннелей. Кроме того, отмечают авторы, Грузия высказывает идеи о пересмотре внешнеэкономических связей с РФ, что может сказаться на транспортном сообщении между странами.
"В таких условиях представляется целесообразным развивать морские перевозки по Каспийскому морю, что позволит сохранить канал ввоза алкогольной продукции в Российскую Федерацию из стран Закавказья и позволит снизить расходы, связанные с логистикой, поскольку морское сообщение является менее затратным", - поясняют авторы документа.
В пояснительной записке также указывается, что вступление проекта постановления в силу предусматривается со дня официального опубликования.