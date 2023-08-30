https://ria.ru/20230830/alkogol-1893105565.html

Минфин предложил разрешить импорт алкоголя через порты Астрахань и Оля

Минфин предложил разрешить импорт алкоголя через порты Астрахань и Оля - РИА Новости, 30.08.2023

Минфин предложил разрешить импорт алкоголя через порты Астрахань и Оля

Минфин России предложил расширить список пунктов пропуска для ввоза в страну алкогольной продукции из стран Закавказья, добавив два каспийских морских порта -... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T11:24

2023-08-30T11:24

2023-08-30T11:24

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

астрахань

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Минфин России предложил расширить список пунктов пропуска для ввоза в страну алкогольной продукции из стран Закавказья, добавив два каспийских морских порта - Астрахань и Оля, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов. Разработчиком проекта выступает Минфин. "Проект постановления… разработан в целях развития транспортного потенциала Российской Федерации и ввоза алкогольной продукции из стран Закавказья в условиях внешнего санкционного давления со стороны недружественных стран. Проектом постановления предлагается установление морских пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации Астрахань и Оля в качестве пунктов пропуска для перемещения алкогольной продукции морским видом транспорта", - говорится в пояснительной записке к проекту. Как отмечает Минфин, после введения в 2022 году ограничений странами Евросоюза в отношении РФ и прекращения работы ряда иностранных компаний существенно возросла важность канала ввоза алкогольной продукции из стран Закавказья. "В настоящее время существует ряд проблем с осуществлением ввоза алкогольной продукции по данному направлению", - отмечается в записке. Так, автомобильный пункт пропуска на российско-грузинской границе Верхний Ларс – Казбеги работает в режиме повышенной нагрузки и часто закрывается по причине неблагоприятных погодных условий, особенно в зимнее время, а стоимость логистики существенно увеличивают риски обвалов, наличие горного серпантина, мостов и тоннелей. Кроме того, отмечают авторы, Грузия высказывает идеи о пересмотре внешнеэкономических связей с РФ, что может сказаться на транспортном сообщении между странами. В случае возникновения трудностей с транспортным сообщением, в том числе закрытия автомобильного сообщения, алкогольную продукцию будет необходимо доставлять через другие страны, например, Иран или Турцию, отмечается в документе. "В таких условиях представляется целесообразным развивать морские перевозки по Каспийскому морю, что позволит сохранить канал ввоза алкогольной продукции в Российскую Федерацию из стран Закавказья и позволит снизить расходы, связанные с логистикой, поскольку морское сообщение является менее затратным", - поясняют авторы документа. В пояснительной записке также указывается, что вступление проекта постановления в силу предусматривается со дня официального опубликования.

https://ria.ru/20230712/jgermeister-1883745051.html

https://ria.ru/20230825/dzhin-1892115260.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство финансов рф (минфин россии), экономика, астрахань, россия