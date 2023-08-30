https://ria.ru/20230830/aktsiya-1893197710.html

Родные пленных украинских военных вышли на митинг на Майдане в Киеве

Родные пленных украинских военных вышли на митинг на Майдане в Киеве - РИА Новости, 30.08.2023

Родные пленных украинских военных вышли на митинг на Майдане в Киеве

Родственники пропавших без вести и пленных украинских военных вышли на мирную акцию на площади Независимости в Киеве, сообщило издание "Общественное". РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T16:11

2023-08-30T16:11

2023-08-30T16:45

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Родственники пропавших без вести и пленных украинских военных вышли на мирную акцию на площади Независимости в Киеве, сообщило издание "Общественное". "В центре Киева собрались родные пропавших без вести и пленных военных", — говорится в публикации в Telegram-канале.Уточняется, что на площади Независимости присутствуют семьи военнослужащих из нескольких бригад. На опубликованном в Telegram-канале видео показано, что участники митинга держат фотографии своих близких, плакаты и скандируют: "Верните наших героев". Последний обмен пленными между Киевом и Москвой состоялся 6 июля. Тогда Министерство обороны России сообщило об освобождении 45 военнослужащих.

https://ria.ru/20230826/protest-1892449316.html

https://ria.ru/20230817/prizyvy-1890687391.html

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в мире, россия, владимир путин, киев, украина