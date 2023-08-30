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Родные пленных украинских военных вышли на митинг на Майдане в Киеве - РИА Новости, 30.08.2023
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16:11 30.08.2023 (обновлено: 16:45 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/aktsiya-1893197710.html
Родные пленных украинских военных вышли на митинг на Майдане в Киеве
Родные пленных украинских военных вышли на митинг на Майдане в Киеве - РИА Новости, 30.08.2023
Родные пленных украинских военных вышли на митинг на Майдане в Киеве
Родственники пропавших без вести и пленных украинских военных вышли на мирную акцию на площади Независимости в Киеве, сообщило издание "Общественное". РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:11
2023-08-30T16:45
в мире
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Родственники пропавших без вести и пленных украинских военных вышли на мирную акцию на площади Независимости в Киеве, сообщило издание "Общественное". &quot;В центре Киева собрались родные пропавших без вести и пленных военных&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Уточняется, что на площади Независимости присутствуют семьи военнослужащих из нескольких бригад. На опубликованном в Telegram-канале видео показано, что участники митинга держат фотографии своих близких, плакаты и скандируют: "Верните наших героев". Последний обмен пленными между Киевом и Москвой состоялся 6 июля. Тогда Министерство обороны России сообщило об освобождении 45 военнослужащих.
https://ria.ru/20230826/protest-1892449316.html
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в мире, россия, владимир путин, киев, украина
В мире, Россия, Владимир Путин, Киев, Украина
Родные пленных украинских военных вышли на митинг на Майдане в Киеве

Родные пленных бойцов ВСУ вышли на митинг на Майдане в Киеве

© AP Photo / Bram JanssenАкция родственников украинских военнопленных в центре Киева
Акция родственников украинских военнопленных в центре Киева - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Bram Janssen
Акция родственников украинских военнопленных в центре Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Родственники пропавших без вести и пленных украинских военных вышли на мирную акцию на площади Независимости в Киеве, сообщило издание "Общественное".
«

"В центре Киева собрались родные пропавших без вести и пленных военных", — говорится в публикации в Telegram-канале.

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Уточняется, что на площади Независимости присутствуют семьи военнослужащих из нескольких бригад. На опубликованном в Telegram-канале видео показано, что участники митинга держат фотографии своих близких, плакаты и скандируют: "Верните наших героев".
Последний обмен пленными между Киевом и Москвой состоялся 6 июля. Тогда Министерство обороны России сообщило об освобождении 45 военнослужащих.
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