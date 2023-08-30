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СМИ: в Москве госпитализировали кинопереводчика и актера Василия Горчакова - РИА Новости, 30.08.2023
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Культура
 
14:49 30.08.2023 (обновлено: 15:09 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/akter-1893174091.html
СМИ: в Москве госпитализировали кинопереводчика и актера Василия Горчакова
СМИ: в Москве госпитализировали кинопереводчика и актера Василия Горчакова - РИА Новости, 30.08.2023
СМИ: в Москве госпитализировали кинопереводчика и актера Василия Горчакова
Кинопереводчика и синхрониста Василия Горчакова госпитализировали в Москве, сообщил телеканал РЕН ТВ. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:49
2023-08-30T15:09
культура
общество
василий горчаков
роберт де ниро
джек николсон
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Кинопереводчика и синхрониста Василия Горчакова госпитализировали в Москве, сообщил телеканал РЕН ТВ.По данным журналистов, он упал на улице и сломал плечо. Мужчину доставили в Боткинскую больницу.Горчаков перевел более шести тысяч фильмов и был личным переводчиком Роберта Де Ниро, Джека Николсона и Мерил Стрип на различных кинофестивалях. В течение десяти лет он работал на студии "Мосфильм" каскадером и постановщиком трюков. Снялся в нескольких кинокартинах, в частности, в "Generation П", "Большие и маленькие" и "Москва, я люблю тебя!".
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общество, василий горчаков, роберт де ниро, джек николсон, мосфильм
Культура, Общество, Василий Горчаков, Роберт Де Ниро, Джек Николсон, Мосфильм
СМИ: в Москве госпитализировали кинопереводчика и актера Василия Горчакова

РЕН: кинопереводчика и актера Горчакова госпитализировали в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер и переводчик Василий Горчаков
Актер и переводчик Василий Горчаков - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер и переводчик Василий Горчаков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Кинопереводчика и синхрониста Василия Горчакова госпитализировали в Москве, сообщил телеканал РЕН ТВ.
По данным журналистов, он упал на улице и сломал плечо. Мужчину доставили в Боткинскую больницу.
Горчаков перевел более шести тысяч фильмов и был личным переводчиком Роберта Де Ниро, Джека Николсона и Мерил Стрип на различных кинофестивалях. В течение десяти лет он работал на студии "Мосфильм" каскадером и постановщиком трюков. Снялся в нескольких кинокартинах, в частности, в "Generation П", "Большие и маленькие" и "Москва, я люблю тебя!".
 
КультураОбществоВасилий ГорчаковРоберт Де НироДжек НиколсонМосфильм
 
 
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