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СМИ: в Москве госпитализировали кинопереводчика и актера Василия Горчакова
СМИ: в Москве госпитализировали кинопереводчика и актера Василия Горчакова - РИА Новости, 30.08.2023
СМИ: в Москве госпитализировали кинопереводчика и актера Василия Горчакова
Кинопереводчика и синхрониста Василия Горчакова госпитализировали в Москве, сообщил телеканал РЕН ТВ. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:49
2023-08-30T14:49
2023-08-30T15:09
культура
общество
василий горчаков
роберт де ниро
джек николсон
мосфильм
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Кинопереводчика и синхрониста Василия Горчакова госпитализировали в Москве, сообщил телеканал РЕН ТВ.По данным журналистов, он упал на улице и сломал плечо. Мужчину доставили в Боткинскую больницу.Горчаков перевел более шести тысяч фильмов и был личным переводчиком Роберта Де Ниро, Джека Николсона и Мерил Стрип на различных кинофестивалях. В течение десяти лет он работал на студии "Мосфильм" каскадером и постановщиком трюков. Снялся в нескольких кинокартинах, в частности, в "Generation П", "Большие и маленькие" и "Москва, я люблю тебя!".
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, василий горчаков, роберт де ниро, джек николсон, мосфильм
Культура, Общество, Василий Горчаков, Роберт Де Ниро, Джек Николсон, Мосфильм
СМИ: в Москве госпитализировали кинопереводчика и актера Василия Горчакова
РЕН: кинопереводчика и актера Горчакова госпитализировали в Москве