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СМИ: в Москве госпитализировали кинопереводчика и актера Василия Горчакова

СМИ: в Москве госпитализировали кинопереводчика и актера Василия Горчакова - РИА Новости, 30.08.2023

СМИ: в Москве госпитализировали кинопереводчика и актера Василия Горчакова

Кинопереводчика и синхрониста Василия Горчакова госпитализировали в Москве, сообщил телеканал РЕН ТВ. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:49

2023-08-30T14:49

2023-08-30T15:09

культура

общество

василий горчаков

роберт де ниро

джек николсон

мосфильм

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Кинопереводчика и синхрониста Василия Горчакова госпитализировали в Москве, сообщил телеканал РЕН ТВ.По данным журналистов, он упал на улице и сломал плечо. Мужчину доставили в Боткинскую больницу.Горчаков перевел более шести тысяч фильмов и был личным переводчиком Роберта Де Ниро, Джека Николсона и Мерил Стрип на различных кинофестивалях. В течение десяти лет он работал на студии "Мосфильм" каскадером и постановщиком трюков. Снялся в нескольких кинокартинах, в частности, в "Generation П", "Большие и маленькие" и "Москва, я люблю тебя!".

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, василий горчаков, роберт де ниро, джек николсон, мосфильм