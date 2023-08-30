https://ria.ru/20230830/afrika-1893104007.html

Перевороты в Африке противоречат интересам ЕС, заявила евродепутат

Перевороты в Африке противоречат интересам ЕС, заявила евродепутат - РИА Новости, 30.08.2023

Перевороты в Африке противоречат интересам ЕС, заявила евродепутат

Африка сталкивается с серией переворотов, которые противоречат интересам Евросоюза, заявила глава подкомитета Европарламента по обороне, евродепутат от Франции... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T11:20

2023-08-30T11:20

2023-08-30T11:20

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габон

африка

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мохамед базум

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европарламент

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БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Африка сталкивается с серией переворотов, которые противоречат интересам Евросоюза, заявила глава подкомитета Европарламента по обороне, евродепутат от Франции Натали Луазо. "Мы наблюдаем серию военных переворотов, которые несут угрозу демократиям, избранным главам государств и правительств, это против наших интересов, против того, что мы отстаиваем, против наших ценностей. Мы должны усиливать нашу ведущую роль, наше единство, поддерживать тех, кто разделяет наши ценности", - сказала Луазо в Толедо, где проходит неформальное совещание министров обороны Евросоюза. Ее выступление транслировалось на сайте ЕС. По словам Луазо, для усиления роли ЕС необходимо, в частности, ускорить строительство совместной европейской обороны. В среду утром было объявлено о победе на выборах действующего президента Габона Али Бонго Ондимбы, набравшего 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции академик Альберт Ондо Осса набрал 30,7%. Позже военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Военные заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле была слышна стрельба. Кроме того, было объявлено, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления. В конце июля военные Нигера объявили об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума.

https://ria.ru/20230829/perevorot-1892883814.html

https://ria.ru/20230816/afrika-1890323331.html

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африка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, габон, африка, франция, мохамед базум, евросоюз, европарламент