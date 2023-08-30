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Перевороты в Африке противоречат интересам ЕС, заявила евродепутат - РИА Новости, 30.08.2023
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11:20 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/afrika-1893104007.html
Перевороты в Африке противоречат интересам ЕС, заявила евродепутат
Перевороты в Африке противоречат интересам ЕС, заявила евродепутат - РИА Новости, 30.08.2023
Перевороты в Африке противоречат интересам ЕС, заявила евродепутат
Африка сталкивается с серией переворотов, которые противоречат интересам Евросоюза, заявила глава подкомитета Европарламента по обороне, евродепутат от Франции... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T11:20
2023-08-30T11:20
в мире
габон
африка
франция
мохамед базум
евросоюз
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Африка сталкивается с серией переворотов, которые противоречат интересам Евросоюза, заявила глава подкомитета Европарламента по обороне, евродепутат от Франции Натали Луазо. "Мы наблюдаем серию военных переворотов, которые несут угрозу демократиям, избранным главам государств и правительств, это против наших интересов, против того, что мы отстаиваем, против наших ценностей. Мы должны усиливать нашу ведущую роль, наше единство, поддерживать тех, кто разделяет наши ценности", - сказала Луазо в Толедо, где проходит неформальное совещание министров обороны Евросоюза. Ее выступление транслировалось на сайте ЕС. По словам Луазо, для усиления роли ЕС необходимо, в частности, ускорить строительство совместной европейской обороны. В среду утром было объявлено о победе на выборах действующего президента Габона Али Бонго Ондимбы, набравшего 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции академик Альберт Ондо Осса набрал 30,7%. Позже военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Военные заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле была слышна стрельба. Кроме того, было объявлено, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления. В конце июля военные Нигера объявили об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума.
https://ria.ru/20230829/perevorot-1892883814.html
https://ria.ru/20230816/afrika-1890323331.html
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в мире, габон, африка, франция, мохамед базум, евросоюз, европарламент
В мире, Габон, Африка, Франция, Мохамед Базум, Евросоюз, Европарламент
Перевороты в Африке противоречат интересам ЕС, заявила евродепутат

Евродепутат: серия военных переворотов в Африке несет угрозу демократиям

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Африка сталкивается с серией переворотов, которые противоречат интересам Евросоюза, заявила глава подкомитета Европарламента по обороне, евродепутат от Франции Натали Луазо.
"Мы наблюдаем серию военных переворотов, которые несут угрозу демократиям, избранным главам государств и правительств, это против наших интересов, против того, что мы отстаиваем, против наших ценностей. Мы должны усиливать нашу ведущую роль, наше единство, поддерживать тех, кто разделяет наши ценности", - сказала Луазо в Толедо, где проходит неформальное совещание министров обороны Евросоюза. Ее выступление транслировалось на сайте ЕС.
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По словам Луазо, для усиления роли ЕС необходимо, в частности, ускорить строительство совместной европейской обороны.
В среду утром было объявлено о победе на выборах действующего президента Габона Али Бонго Ондимбы, набравшего 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции академик Альберт Ондо Осса набрал 30,7%. Позже военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Военные заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле была слышна стрельба. Кроме того, было объявлено, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления.
В конце июля военные Нигера объявили об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума.
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