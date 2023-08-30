Перевороты в Африке противоречат интересам ЕС, заявила евродепутат
Евродепутат: серия военных переворотов в Африке несет угрозу демократиям
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 авг - РИА Новости. Африка сталкивается с серией переворотов, которые противоречат интересам Евросоюза, заявила глава подкомитета Европарламента по обороне, евродепутат от Франции Натали Луазо.
"Мы наблюдаем серию военных переворотов, которые несут угрозу демократиям, избранным главам государств и правительств, это против наших интересов, против того, что мы отстаиваем, против наших ценностей. Мы должны усиливать нашу ведущую роль, наше единство, поддерживать тех, кто разделяет наши ценности", - сказала Луазо в Толедо, где проходит неформальное совещание министров обороны Евросоюза. Ее выступление транслировалось на сайте ЕС.
По словам Луазо, для усиления роли ЕС необходимо, в частности, ускорить строительство совместной европейской обороны.
В среду утром было объявлено о победе на выборах действующего президента Габона Али Бонго Ондимбы, набравшего 64,2% голосов. Кандидат от оппозиции академик Альберт Ондо Осса набрал 30,7%. Позже военные Габона объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Военные заявили, что покончат с режимом в стране, в столице Либревиле была слышна стрельба. Кроме того, было объявлено, что границы Габона будут закрыты до дальнейшего уведомления.
В конце июля военные Нигера объявили об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума.