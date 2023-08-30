https://ria.ru/20230830/aeroport-1893043009.html

В аэропорту Пскова временно отменили все рейсы

В аэропорту Пскова временно отменили все рейсы - РИА Новости, 30.08.2023

В аэропорту Пскова временно отменили все рейсы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что принято решение отменить все рейсы 30 августа в аэропорту Пскова до выяснения характера возможного... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T02:25

2023-08-30T02:25

2023-08-30T02:27

псков

псковская область

михаил ведерников

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происшествия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что принято решение отменить все рейсы 30 августа в аэропорту Пскова до выяснения характера возможного повреждения ВПП.Ранее он сообщил, что Минобороны РФ отражает атаку беспилотников в Псковском аэропорту, предварительно, жертв нет."Принято решение об отмене всех рейсов на 30 августа до выяснения характера возможного повреждения ВПП", - написал он в своем телеграм-канале.Он также уточнил, что предварительно, серьезных повреждений в псковском аэропорту нет. Если по результатам проверки все будет в порядке, аэропорт возобновит работу в четверг.

https://ria.ru/20230830/aviatsiya-1893042385.html

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псков, псковская область, михаил ведерников, россия, происшествия