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В аэропорту Пскова временно отменили все рейсы - РИА Новости, 30.08.2023
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02:25 30.08.2023 (обновлено: 02:27 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/aeroport-1893043009.html
В аэропорту Пскова временно отменили все рейсы
В аэропорту Пскова временно отменили все рейсы - РИА Новости, 30.08.2023
В аэропорту Пскова временно отменили все рейсы
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что принято решение отменить все рейсы 30 августа в аэропорту Пскова до выяснения характера возможного... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T02:25
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псков
псковская область
михаил ведерников
россия
происшествия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что принято решение отменить все рейсы 30 августа в аэропорту Пскова до выяснения характера возможного повреждения ВПП.Ранее он сообщил, что Минобороны РФ отражает атаку беспилотников в Псковском аэропорту, предварительно, жертв нет."Принято решение об отмене всех рейсов на 30 августа до выяснения характера возможного повреждения ВПП", - написал он в своем телеграм-канале.Он также уточнил, что предварительно, серьезных повреждений в псковском аэропорту нет. Если по результатам проверки все будет в порядке, аэропорт возобновит работу в четверг.
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псков, псковская область, михаил ведерников, россия, происшествия
Псков, Псковская область, Михаил Ведерников, Россия, Происшествия
В аэропорту Пскова временно отменили все рейсы

В аэропорту Пскова отменили все рейсы до выяснения характера повреждения ВПП

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПилот в кабине самолета
Пилот в кабине самолета - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пилот в кабине самолета. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что принято решение отменить все рейсы 30 августа в аэропорту Пскова до выяснения характера возможного повреждения ВПП.
Ранее он сообщил, что Минобороны РФ отражает атаку беспилотников в Псковском аэропорту, предварительно, жертв нет.
"Принято решение об отмене всех рейсов на 30 августа до выяснения характера возможного повреждения ВПП", - написал он в своем телеграм-канале.
Он также уточнил, что предварительно, серьезных повреждений в псковском аэропорту нет. Если по результатам проверки все будет в порядке, аэропорт возобновит работу в четверг.
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