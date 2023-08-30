Псковский аэропорт подвергся атаке БПЛА
Губернатор Ведерников сообщил об атаке беспилотников на аэропорт Пскова
© ГУ МЧС по Псковской областиЛиквидация последствий атаки украинских БПЛА на аэропорт Пскова
© ГУ МЧС по Псковской области
Ликвидация последствий атаки украинских БПЛА на аэропорт Пскова. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Аэропорт в Пскове подвергся атаке беспилотников, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
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"Минобороны в псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. С начала инцидента лично нахожусь на месте. По предварительной информации, жертв нет. Масштаб разрушений уточняется. Более подробную информацию дам по завершении оперативного штаба, который проведу лично", - написал он в своем Telegram-канале.
Возник пожар
Пожар возник в аэропорту Пскова после атаки беспилотниками, очаги локализованы, угрозы распространения огня нет, следует из видеокомментария спасателя Сергея Лаврухина, опубликованном в Telegram -канале Ведерникова.
"По прибытии спасательных подразделений силы были направлены на тушение пожара. На данный момент пожар локализован. Угрозы распространения нет, погибших и пострадавших нет. Тушение пожара продолжается", - заявил Лаврухин.
При атаке беспилотников никто не пострадал, информация по разрушениям уточняется, сообщил псковский губернатор.
"Жертв, слава богу, нет. Масштаб разрушений уточняется. Все службы работают на месте. Провели оперативный штаб, наметили первичный план действий. Будем держать вас в курсе", - добавил он.
Другие атаки беспилотников
Это не единственная попытка атаки украинских беспилотников. Около 01.45 Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских дронов в Брянской области и одного – в Орловской. Позже брянские и орловские власти сообщили об отсутствии пострадавших. Глава Орловской области уточнил что над регионом сбили два беспилотника;
Позднее Минобороны сообщило, что около 02.00 мск еще один дрон уничтожили над Калужской областью. В 03.10 мск губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников с моря в районе Севастопольской бухты.
Почти одновременно Минобороны сообщило, что украинский беспилотник сбили и над Рязанской областью.