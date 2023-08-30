https://ria.ru/20230830/adyrkhaeva-1893197906.html

Светлану Адырхаеву похоронили на Троекуровском кладбище

Светлану Адырхаеву похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 30.08.2023

Светлану Адырхаеву похоронили на Троекуровском кладбище

Народную артистку СССР, балерину Большого театра Светлану Адырхаеву похоронили на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T16:11

2023-08-30T16:11

2023-08-30T16:11

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Народную артистку СССР, балерину Большого театра Светлану Адырхаеву похоронили на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Адырхаева скончалась 27 августа на 86-м году жизни. "В Большом театре состоялось прощание с выдающейся балериной, затем прошло отпевание, и только что завершились похороны на Троекуровском кладбище, где она нашла свой последний приют рядом со своим супругом", - сказал представитель пресс-службы.Мужем балерины был балетмейстер Алексей Закалинский, который ушел из жизни 13 июня 2009 года. Светлана Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в селе Хумалаг (Северная Осетия). В 1955 году артистка окончила Ленинградское хореографическое училище (класс Варвары Мей, Елены Ширипиной). В 1980 году окончила балетмейстерское отделение Государственного института театрального искусства (ГИТИС). Звания "Народная артистка СССР" она была удостоена в 1984 году. В Большом театре она исполняла партии Одетты-Одиллии в "Лебедином озере", уличной танцовщицы в "Дон Кихоте", Магнолии в "Чиполлино" и многие другие.

https://ria.ru/20230827/adyrkhaeva-1892554898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ссср, большой театр, культура, новости культуры