https://ria.ru/20230830/adyrkhaeva-1893197906.html
Светлану Адырхаеву похоронили на Троекуровском кладбище
Светлану Адырхаеву похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 30.08.2023
Светлану Адырхаеву похоронили на Троекуровском кладбище
Народную артистку СССР, балерину Большого театра Светлану Адырхаеву похоронили на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:11
2023-08-30T16:11
2023-08-30T16:11
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Народную артистку СССР, балерину Большого театра Светлану Адырхаеву похоронили на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Адырхаева скончалась 27 августа на 86-м году жизни. "В Большом театре состоялось прощание с выдающейся балериной, затем прошло отпевание, и только что завершились похороны на Троекуровском кладбище, где она нашла свой последний приют рядом со своим супругом", - сказал представитель пресс-службы.Мужем балерины был балетмейстер Алексей Закалинский, который ушел из жизни 13 июня 2009 года. Светлана Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в селе Хумалаг (Северная Осетия). В 1955 году артистка окончила Ленинградское хореографическое училище (класс Варвары Мей, Елены Ширипиной). В 1980 году окончила балетмейстерское отделение Государственного института театрального искусства (ГИТИС). Звания "Народная артистка СССР" она была удостоена в 1984 году. В Большом театре она исполняла партии Одетты-Одиллии в "Лебедином озере", уличной танцовщицы в "Дон Кихоте", Магнолии в "Чиполлино" и многие другие.
https://ria.ru/20230827/adyrkhaeva-1892554898.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ссср, большой театр, культура, новости культуры
Культура, СССР, Большой театр, Культура, Новости культуры
Светлану Адырхаеву похоронили на Троекуровском кладбище
Народную артистку СССР, балерину Адырхаеву похоронили на Троекуровском кладбище
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Народную артистку СССР, балерину Большого театра Светлану Адырхаеву похоронили на Троекуровском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Адырхаева скончалась 27 августа на 86-м году жизни.
«
"В Большом театре состоялось прощание с выдающейся балериной, затем прошло отпевание, и только что завершились похороны на Троекуровском кладбище, где она нашла свой последний приют рядом со своим супругом", - сказал представитель пресс-службы.
Мужем балерины был балетмейстер Алексей Закалинский, который ушел из жизни 13 июня 2009 года.
Светлана Адырхаева родилась 12 мая 1938 года в селе Хумалаг (Северная Осетия). В 1955 году артистка окончила Ленинградское хореографическое училище (класс Варвары Мей, Елены Ширипиной). В 1980 году окончила балетмейстерское отделение Государственного института театрального искусства (ГИТИС). Звания "Народная артистка СССР" она была удостоена в 1984 году. В Большом театре она исполняла партии Одетты-Одиллии в "Лебедином озере", уличной танцовщицы в "Дон Кихоте", Магнолии в "Чиполлино" и многие другие.
Биография Светланы Адырхаевой