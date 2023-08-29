https://ria.ru/20230829/zaytsy-1892811530.html
В России запретили высаживать из поезда "зайца" до 16 лет без полицейских
В России запретили высаживать из поезда "зайца" до 16 лет без полицейских - РИА Новости, 29.08.2023
В России запретили высаживать из поезда "зайца" до 16 лет без полицейских
Новые правила по перевозке пассажиров в российских поездах дальнего следования запретили высаживать безбилетника младше 16 лет без передачи его полицейским,... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T06:48
2023-08-29T06:48
2023-08-29T06:48
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Новые правила по перевозке пассажиров в российских поездах дальнего следования запретили высаживать безбилетника младше 16 лет без передачи его полицейским, выяснило РИА Новости из соответствующих правил. Минтранс РФ в прошлом году утвердил обновленные правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа по железной дороге. Они заработают с 1 сентября 2023 года. Правила являются основным документом, регламентирующим в России перевозку по железной дороге. "Запрещается удаление из поезда несовершеннолетнего лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, проезжающего без сопровождения взрослых, который не подтвердил оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, или право на бесплатный или льготный проезд, без передачи перевозчиком такого несовершеннолетнего лица сотрудникам органов внутренних дел", - говорится в новых правилах. Такого пункта в прежних правилах, которые действовали до 1 сентября 2023 года, не было.
https://ria.ru/20230829/pravo-1892804510.html
https://ria.ru/20230817/bilety-1890553530.html
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россия, общество
В России запретили высаживать из поезда "зайца" до 16 лет без полицейских
Новые правила запретили высаживать из поезда "зайца" до 16 лет без полицейских
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Новые правила по перевозке пассажиров в российских поездах дальнего следования запретили высаживать безбилетника младше 16 лет без передачи его полицейским, выяснило РИА Новости из соответствующих правил.
Минтранс РФ в прошлом году утвердил обновленные правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа по железной дороге. Они заработают с 1 сентября 2023 года. Правила являются основным документом, регламентирующим в России перевозку по железной дороге.
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"Запрещается удаление из поезда несовершеннолетнего лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, проезжающего без сопровождения взрослых, который не подтвердил оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, или право на бесплатный или льготный проезд, без передачи перевозчиком такого несовершеннолетнего лица сотрудникам органов внутренних дел", - говорится в новых правилах.
Такого пункта в прежних правилах, которые действовали до 1 сентября 2023 года, не было.
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