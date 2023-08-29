https://ria.ru/20230829/zasukha-1892770198.html

Начались беспорядки. Европа на пороге кризиса из-за дефицита воды

Начались беспорядки. Европа на пороге кризиса из-за дефицита воды - РИА Новости, 29.08.2023

Начались беспорядки. Европа на пороге кризиса из-за дефицита воды

В последние десятилетия в Европе все чаще происходят сильные засухи. Воды не хватает, страдают экосистемы, сельское хозяйство и энергетический сектор. Под... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T08:00

2023-08-29T08:00

2023-08-29T10:54

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глобальное потепление

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В последние десятилетия в Европе все чаще происходят сильные засухи. Воды не хватает, страдают экосистемы, сельское хозяйство и энергетический сектор. Под угрозой здоровье людей. По мнению ученых, причины — в изменении климата и устаревшей инфраструктуре.Климат подает сигналыСильнейшая жара на юге европейских стран обнажила проблему, о которой много лет предупреждают специалисты: грядет кризис водных ресурсов.Об этом, например, написали в 2018-м авторы из Глобального водного партнерства. Как сказано в статье, дефицит влаги наблюдается в Европе все чаще, что негативно влияет на экономику и людей. Так, с 1978-го по 2006-й на 20 процентов увеличилось количество затронутых засухой территорий ЕС. Между тем власти не считают угрозу значимой и не пытаются с ней бороться.Еще в 2012-м Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии отмечал, что обширные области Испании и Восточной Европы испытывают трех- и местами десятикратный недостаток пресной воды. Уже тогда эксперты призывали разрабатывать новую политику в этой сфере.Во Франции в деревнях из-за нехватки водопроводной воды уже происходили беспорядки, сообщает Politico. Как пишет Financial Times, в Испании вспыхивали конфликты между фермерами — крупнейшими потребителями пресной воды — и экологами. Журналисты обращают внимание на то, что климат изменяется быстро, а плохое управление усугубляет ситуацию.Проблема коснулась не только самых засушливых районов Европы, но и влажных территорий, таких как Германия и Польша. Сильный дефицит воды испытывает Бельгия, где высока плотность населения и не развита инфраструктура.Европейские политики и экологи в открытую говорят о том, что изменение климата несет угрозу. И подчеркивают: общими ресурсами нужно управлять более разумно. Однако ситуация меняется медленно, хотя соответствующие законы принимают в Италии и Испании. Во Франции Эммануэль Макрон инициировал новую стратегию управления водными ресурсами, которая предполагает снизить потребление воды на десять процентов к концу десятилетия. Большой план по адаптации к дефициту влаги до 2050 года разработали также в Германии.В поисках тенденций и причиныУченые наблюдают сильные засухи в Европе примерно с нулевых. С 2015-го по 2019-й экстремальная жара затронула более половины территории. Нынешним летом стихия побила рекорды — на юге температура достигала 46 градусов, что вызывало перебои с электроэнергией.За последние 40 лет средние летние температуры в регионе повысились на два градуса Цельсия — гораздо быстрее, чем в других частях планеты. По мнению исследователей, такая тенденция приводит к более частым волнам тепла, что, в свою очередь, повышает риск лесных пожаров. На юге, кроме того, возникает положительная обратная связь — потепление вызывает засухи, снижается испарение влаги, облачность уменьшается.Три года подряд — с 2018-го по 2020-й — в Голландии весной и летом было очень сухо. Зимой не удавалось восстановить баланс, и начинался дефицит воды, пишут ученые из Королевского метеорологического института и Утрехтского университета. Ситуация выправилась только весной 2021 года, однако последствия, по мнению экспертов, могут растянуться надолго. На примере бассейна реки Рейн исследователи показали: такие периоды случаются в среднем дважды за 30 лет, причем рост среднегодовой температуры всего на один градус удваивает частоту экстремальных засух.По данным Европейской обсерватории засух, на начало августа почти 40 процентов территории испытывает дефицит влаги. Специалисты этого проекта рассчитывают комбинированный индекс, объединяющий разные индикаторы: чем он выше, тем серьезнее ситуация. В зоне риска — Фарерские острова, Литва, Эстония, Армения. Немногим лучше в Чехии, Молдове, Германии.Ученые из Боснии и Герцеговины вместе с коллегами из Китая реконструировали историю засух за последние 300 лет и выяснили, что тенденция появилась примерно в 1850-х и в последние десятилетия усилилась. Особенно это заметно в Южной и Центральной Европе.В этом году регион с весны испытывает нехватку водных ресурсов. Как показали ученые из Технологического университета Граца, период сильной засухи продолжается с 2018 года, на что указывает низкий уровень грунтовых вод, картируемый гравиметрией со спутников. Реки мелеют, водоемы летом пересыхают — все это негативно влияет на природу и людей. Водные виды теряют привычные места обитания, страдает сельское хозяйство, возникает угроза перебоев с электроэнергией — для ГЭС и АЭС нужна вода.Кроме того, сильная продолжительная жара повышает смертность среди населения Европы. По подсчетам ученых, волна тепла прошлым летом прямо или косвенно привела к гибели более чем 61 тысячи человек.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

земля - риа наука, климат, глобальное потепление