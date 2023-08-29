https://ria.ru/20230829/zapad-1892884518.html

Запад провоцирует Россию на использование ОМУ, считает эксперт

Запад провоцирует Россию на использование ОМУ, считает эксперт - РИА Новости, 29.08.2023

Запад провоцирует Россию на использование ОМУ, считает эксперт

Разрешение западных партнеров Украины наносить удары по Крыму нацелено на то, чтобы спровоцировать Россию на использование оружия массового поражения, заявил... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T13:02

2023-08-29T13:02

2023-08-29T13:02

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

заур смирнов

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Разрешение западных партнеров Украины наносить удары по Крыму нацелено на то, чтобы спровоцировать Россию на использование оружия массового поражения, заявил РИА Новости крымский политический эксперт, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе согласованы удары по Крыму. Подоляк добавил, что количество "неустановленных беспилотников", бьющих по российской территории, будет увеличиваться. "Разрешение так называемых стран-партнеров Украины наносить удары по Крыму является одним из способов спровоцировать Россию на использование оружия массового поражения, в целях усмирения все более неконтролируемого Киева. Таким образом, Запад намерен обнулить ненасытный аппетит украинской хунты и избавиться от обнаглевшего Зеленского", - сказал Смирнов. По его словам, подобный сценарий открывает Западу путь для начала переговоров, в которых Украина будет рассматриваться только как спорная территория. "Именно поэтому Запад никак не дает Киеву гарантий безопасности, о которых он так просит", - полагает собеседник агентства. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя сообщения, что западные страны согласовали Киеву удары по Крыму, отмечал, что это станет юридическим доказательством их соучастия в войне с Россией и что "предсказания Апокалипсиса всё ближе". Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал фашистским заявление, что западные страны согласовали Украине удары по полуострову, и призвал начать применять в отношении украинских войск боеприпасы, которые еще не использовали в боях. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230829/zapad-1892872617.html

https://ria.ru/20230818/ataki-1890901482.html

россия

украина

республика крым

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в мире, россия, украина, заур смирнов, республика крым