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В Кремле ответили на слова о согласии Запада наносить удары по Крыму - РИА Новости, 29.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:17 29.08.2023 (обновлено: 13:20 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/zapad-1892872617.html
В Кремле ответили на слова о согласии Запада наносить удары по Крыму
В Кремле ответили на слова о согласии Запада наносить удары по Крыму - РИА Новости, 29.08.2023
В Кремле ответили на слова о согласии Запада наносить удары по Крыму
Киев хочет верить в поддержку Запада в ударах по Крыму и всеми силами стремится глубже втянуть своих союзников в конфликт с Москвой, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T12:17
2023-08-29T13:20
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков
республика крым
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Киев хочет верить в поддержку Запада в ударах по Крыму и всеми силами стремится глубже втянуть своих союзников в конфликт с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы понимаем, что страны Запада отдают себе отчет в опасности этого и отдают себе отчет, что неизбежны издержки от такой вовлеченности", — сказал он.Из-за этого, по словам Пескова, происходит столкновение точек зрения, за которым внимательно наблюдают в Москве.Так представитель Кремля прокомментировал слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе согласовав удары по Крыму.
https://ria.ru/20230829/krym-1892816550.html
украина
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украина, дмитрий песков, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, Республика Крым
В Кремле ответили на слова о согласии Запада наносить удары по Крыму

Песков заявил о желании Киева поверить в поддержку Западом ударов по Крыму

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье в Крыму
Вид на Черноморское побережье в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Черноморское побережье в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Киев хочет верить в поддержку Запада в ударах по Крыму и всеми силами стремится глубже втянуть своих союзников в конфликт с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Мы понимаем, что страны Запада отдают себе отчет в опасности этого и отдают себе отчет, что неизбежны издержки от такой вовлеченности", — сказал он.
Из-за этого, по словам Пескова, происходит столкновение точек зрения, за которым внимательно наблюдают в Москве.
Так представитель Кремля прокомментировал слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе согласовав удары по Крыму.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДмитрий ПесковРеспублика Крым
 
 
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