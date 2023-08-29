https://ria.ru/20230829/zapad-1892872617.html
В Кремле ответили на слова о согласии Запада наносить удары по Крыму
В Кремле ответили на слова о согласии Запада наносить удары по Крыму - РИА Новости, 29.08.2023
В Кремле ответили на слова о согласии Запада наносить удары по Крыму
Киев хочет верить в поддержку Запада в ударах по Крыму и всеми силами стремится глубже втянуть своих союзников в конфликт с Москвой, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T12:17
2023-08-29T12:17
2023-08-29T13:20
специальная военная операция на украине
украина
дмитрий песков
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867622407_0:183:2988:1864_1920x0_80_0_0_53e5390a82fe5ae13c1f818e07dc34f6.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Киев хочет верить в поддержку Запада в ударах по Крыму и всеми силами стремится глубже втянуть своих союзников в конфликт с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы понимаем, что страны Запада отдают себе отчет в опасности этого и отдают себе отчет, что неизбежны издержки от такой вовлеченности", — сказал он.Из-за этого, по словам Пескова, происходит столкновение точек зрения, за которым внимательно наблюдают в Москве.Так представитель Кремля прокомментировал слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе согласовав удары по Крыму.
https://ria.ru/20230829/krym-1892816550.html
украина
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867622407_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_92c29ba40ba9689c25e5e47716a833d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, дмитрий песков, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Украина, Дмитрий Песков, Республика Крым
В Кремле ответили на слова о согласии Запада наносить удары по Крыму
Песков заявил о желании Киева поверить в поддержку Западом ударов по Крыму
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Киев хочет верить в поддержку Запада в ударах по Крыму и всеми силами стремится глубже втянуть своих союзников в конфликт с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Мы понимаем, что страны Запада отдают себе отчет в опасности этого и отдают себе отчет, что неизбежны издержки от такой вовлеченности", — сказал он.
Из-за этого, по словам Пескова, происходит столкновение точек зрения, за которым внимательно наблюдают в Москве.
Так представитель Кремля прокомментировал слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе согласовав удары по Крыму.
В Крыму назвали гарантии безопасности полуострова