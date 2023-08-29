https://ria.ru/20230829/zapad-1892872617.html

В Кремле ответили на слова о согласии Запада наносить удары по Крыму

В Кремле ответили на слова о согласии Запада наносить удары по Крыму - РИА Новости, 29.08.2023

В Кремле ответили на слова о согласии Запада наносить удары по Крыму

Киев хочет верить в поддержку Запада в ударах по Крыму и всеми силами стремится глубже втянуть своих союзников в конфликт с Москвой, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T12:17

2023-08-29T12:17

2023-08-29T13:20

специальная военная операция на украине

украина

дмитрий песков

республика крым

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Киев хочет верить в поддержку Запада в ударах по Крыму и всеми силами стремится глубже втянуть своих союзников в конфликт с Москвой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы понимаем, что страны Запада отдают себе отчет в опасности этого и отдают себе отчет, что неизбежны издержки от такой вовлеченности", — сказал он.Из-за этого, по словам Пескова, происходит столкновение точек зрения, за которым внимательно наблюдают в Москве.Так представитель Кремля прокомментировал слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, что западные партнеры поддерживают Украину в уничтожении "всего российского", в том числе согласовав удары по Крыму.

https://ria.ru/20230829/krym-1892816550.html

украина

республика крым

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украина, дмитрий песков, республика крым