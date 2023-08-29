https://ria.ru/20230829/zakharchenko-1892840858.html

В военный суд поступило дело о покушении на первого главу ДНР Захарченко

В военный суд поступило дело о покушении на первого главу ДНР Захарченко - РИА Новости, 29.08.2023

В военный суд поступило дело о покушении на первого главу ДНР Захарченко

Уголовное дело о первом покушении на убийство первого главы ДНР Александра Захарченко поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T10:57

2023-08-29T10:57

2023-08-29T10:57

александр захарченко

донецкая народная республика

донецк

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг – РИА Новости. Уголовное дело о первом покушении на убийство первого главы ДНР Александра Захарченко поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. "В суд поступило уголовное дело в отношении Александра Погорелова, Василия Чурилова, Александра Тимошенко, Артема Ена. Слушание назначено на 30 августа", - сказал РИА Новости представитель суда. Источник уточнил РИА Новости, что "дело связано с покушением на Захарченко". По данным суда, Погорелову, в частности, вменяют террористический акт, покушение на теракт, посягательство на жизнь государственного деятеля, участие в террористическом сообществе, шпионаж, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношение взрывчатых веществ. Чурилов обвиняется по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко – в шпионаже и приготовлении к нему, Ен – в содействии террористической деятельности. "Правоохранительные органы ДНР закончили расследование первого покушения на тогдашнего главу республики Александра Захарченко. Его расследовало МГБ ДНР, сейчас материалы переданы в суд. Дело об убийстве главы в 2018 году ещё расследуется", - уточнили РИА Новости в правоохранительных органах республики. Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. До это на него было совершено несколько покушений.

https://ria.ru/20220511/zakharchenko-1788002080.html

донецкая народная республика

донецк

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александр захарченко, донецкая народная республика, донецк, ростов-на-дону