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В военный суд поступило дело о покушении на первого главу ДНР Захарченко - РИА Новости, 29.08.2023
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10:57 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/zakharchenko-1892840858.html
В военный суд поступило дело о покушении на первого главу ДНР Захарченко
В военный суд поступило дело о покушении на первого главу ДНР Захарченко - РИА Новости, 29.08.2023
В военный суд поступило дело о покушении на первого главу ДНР Захарченко
Уголовное дело о первом покушении на убийство первого главы ДНР Александра Захарченко поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:57
2023-08-29T10:57
александр захарченко
донецкая народная республика
донецк
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг – РИА Новости. Уголовное дело о первом покушении на убийство первого главы ДНР Александра Захарченко поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. "В суд поступило уголовное дело в отношении Александра Погорелова, Василия Чурилова, Александра Тимошенко, Артема Ена. Слушание назначено на 30 августа", - сказал РИА Новости представитель суда. Источник уточнил РИА Новости, что "дело связано с покушением на Захарченко". По данным суда, Погорелову, в частности, вменяют террористический акт, покушение на теракт, посягательство на жизнь государственного деятеля, участие в террористическом сообществе, шпионаж, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношение взрывчатых веществ. Чурилов обвиняется по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко – в шпионаже и приготовлении к нему, Ен – в содействии террористической деятельности. "Правоохранительные органы ДНР закончили расследование первого покушения на тогдашнего главу республики Александра Захарченко. Его расследовало МГБ ДНР, сейчас материалы переданы в суд. Дело об убийстве главы в 2018 году ещё расследуется", - уточнили РИА Новости в правоохранительных органах республики. Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. До это на него было совершено несколько покушений.
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донецкая народная республика
донецк
ростов-на-дону
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александр захарченко, донецкая народная республика, донецк, ростов-на-дону
Александр Захарченко, Донецкая Народная Республика, Донецк, Ростов-на-Дону
В военный суд поступило дело о покушении на первого главу ДНР Захарченко

Слушание по делу о покушении на первого главу ДНР Захарченко пройдет 30 августа

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПортрет Александра Захарченко
Портрет Александра Захарченко - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Портрет Александра Захарченко. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг – РИА Новости. Уголовное дело о первом покушении на убийство первого главы ДНР Александра Захарченко поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.
"В суд поступило уголовное дело в отношении Александра Погорелова, Василия Чурилова, Александра Тимошенко, Артема Ена. Слушание назначено на 30 августа", - сказал РИА Новости представитель суда.
Источник уточнил РИА Новости, что "дело связано с покушением на Захарченко".
По данным суда, Погорелову, в частности, вменяют террористический акт, покушение на теракт, посягательство на жизнь государственного деятеля, участие в террористическом сообществе, шпионаж, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношение взрывчатых веществ. Чурилов обвиняется по статьям об участии в террористическом сообществе и содействии террористической деятельности. Тимошенко – в шпионаже и приготовлении к нему, Ен – в содействии террористической деятельности.
"Правоохранительные органы ДНР закончили расследование первого покушения на тогдашнего главу республики Александра Захарченко. Его расследовало МГБ ДНР, сейчас материалы переданы в суд. Дело об убийстве главы в 2018 году ещё расследуется", - уточнили РИА Новости в правоохранительных органах республики.
Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. До это на него было совершено несколько покушений.
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Александр ЗахарченкоДонецкая Народная РеспубликаДонецкРостов-на-Дону
 
 
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