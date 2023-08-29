https://ria.ru/20230829/zaderzhanie-1893011700.html
Водителя Мосгортранса задержали по делу об оправдании терроризма
Водителя Мосгортранса задержали по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 29.08.2023
Водителя Мосгортранса задержали по делу об оправдании терроризма
Водителя Мосгортранса задержали по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса, отметив, что в учреждении окажут содействие... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T20:24
2023-08-29T20:24
2023-08-29T20:24
происшествия
россия
мосгортранс
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Водителя Мосгортранса задержали по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса, отметив, что в учреждении окажут содействие следствию. "Мосгортранс окажет содействие в расследовании дела об оправдании терроризма водителем. Возбуждено уголовное дело в отношении водителя Мосгортранса за публикацию постов в социальной сети "ВКонтакте". Правоохранительные органы выявили в них признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, оправдания или пропаганды терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Водитель задержан сотрудниками полиции", - рассказали в пресс-службе Мосгортранса. Как добавили в пресс-службе, на сегодняшний день в Мосгортрансе - около 14 тысяч водителей наземного городского транспорта, все они прошли необходимую подготовку и обеспечивают бесперебойную работу почти 700 маршрутов автобусов и электробусов в столице. "Однако, в случае выявления любых противоправных действий со стороны водителей предприятие всегда оказывает всестороннее содействие в расследовании происшествий", - подчеркнули в материале.
https://ria.ru/20230822/sud-1891523068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, мосгортранс
Происшествия, Россия, Мосгортранс
Водителя Мосгортранса задержали по делу об оправдании терроризма
Водителя Мосгортранса задержали по уголовному делу об оправдании терроризма
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Водителя Мосгортранса задержали по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса, отметив, что в учреждении окажут содействие следствию.
«
"Мосгортранс
окажет содействие в расследовании дела об оправдании терроризма водителем. Возбуждено уголовное дело в отношении водителя Мосгортранса за публикацию постов в социальной сети "ВКонтакте". Правоохранительные органы выявили в них признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, оправдания или пропаганды терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ
). Водитель задержан сотрудниками полиции", - рассказали в пресс-службе Мосгортранса.
Как добавили в пресс-службе, на сегодняшний день в Мосгортрансе - около 14 тысяч водителей наземного городского транспорта, все они прошли необходимую подготовку и обеспечивают бесперебойную работу почти 700 маршрутов автобусов и электробусов в столице.
"Однако, в случае выявления любых противоправных действий со стороны водителей предприятие всегда оказывает всестороннее содействие в расследовании происшествий", - подчеркнули в материале.
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