https://ria.ru/20230829/zaderzhanie-1893011700.html

Водителя Мосгортранса задержали по делу об оправдании терроризма

Водителя Мосгортранса задержали по делу об оправдании терроризма - РИА Новости, 29.08.2023

Водителя Мосгортранса задержали по делу об оправдании терроризма

Водителя Мосгортранса задержали по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса, отметив, что в учреждении окажут содействие... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T20:24

2023-08-29T20:24

2023-08-29T20:24

происшествия

россия

мосгортранс

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Водителя Мосгортранса задержали по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса, отметив, что в учреждении окажут содействие следствию. "Мосгортранс окажет содействие в расследовании дела об оправдании терроризма водителем. Возбуждено уголовное дело в отношении водителя Мосгортранса за публикацию постов в социальной сети "ВКонтакте". Правоохранительные органы выявили в них признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, оправдания или пропаганды терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Водитель задержан сотрудниками полиции", - рассказали в пресс-службе Мосгортранса. Как добавили в пресс-службе, на сегодняшний день в Мосгортрансе - около 14 тысяч водителей наземного городского транспорта, все они прошли необходимую подготовку и обеспечивают бесперебойную работу почти 700 маршрутов автобусов и электробусов в столице. "Однако, в случае выявления любых противоправных действий со стороны водителей предприятие всегда оказывает всестороннее содействие в расследовании происшествий", - подчеркнули в материале.

https://ria.ru/20230822/sud-1891523068.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, мосгортранс