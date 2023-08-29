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На Ямале задержали мужчину, открывшего стрельбу по приставам - РИА Новости, 29.08.2023
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08:00 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/zaderzhanie-1892814342.html
На Ямале задержали мужчину, открывшего стрельбу по приставам
На Ямале задержали мужчину, открывшего стрельбу по приставам - РИА Новости, 29.08.2023
На Ямале задержали мужчину, открывшего стрельбу по приставам
Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, который открыл стрельбу в ответ на требование судебных приставов... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T08:00
2023-08-29T08:00
происшествия
ямал
ноябрьск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, который открыл стрельбу в ответ на требование судебных приставов выселиться из аварийного дома под Ноябрьском, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Росгвардии. По данным СУСК, в понедельник 61-летний мужчина, проживающий аварийном доме в поселке СУ-952 в пригороде Ноябрьска, категорически отказался общаться с судебными приставами, которые прибыли к нему в рамках исполнения судебного решения о выселении. Как уточнили в ведомстве, мужчина выстрелил из ружья в воздух, затем поджег свой автомобиль, после чего закрылся в доме. "Задержание произошло ночью. Далее гражданин был доставлен в больницу. Сейчас с ним работают правоохранительные органы", - сказала собеседница агентства. В отношении мужчины ранее было возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
https://ria.ru/20230829/napadenie-1892803531.html
https://ria.ru/20230827/strelba-1892470804.html
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Дарья Буймова
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происшествия, ямал, ноябрьск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Ямал, Ноябрьск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
На Ямале задержали мужчину, открывшего стрельбу по приставам

На Ямале задержали мужчину, открывшего стрельбу из-за выселения из ветхого дома

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, который открыл стрельбу в ответ на требование судебных приставов выселиться из аварийного дома под Ноябрьском, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Росгвардии.
По данным СУСК, в понедельник 61-летний мужчина, проживающий аварийном доме в поселке СУ-952 в пригороде Ноябрьска, категорически отказался общаться с судебными приставами, которые прибыли к нему в рамках исполнения судебного решения о выселении. Как уточнили в ведомстве, мужчина выстрелил из ружья в воздух, затем поджег свой автомобиль, после чего закрылся в доме.
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"Задержание произошло ночью. Далее гражданин был доставлен в больницу. Сейчас с ним работают правоохранительные органы", - сказала собеседница агентства.
В отношении мужчины ранее было возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.
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ПроисшествияЯмалНоябрьскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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