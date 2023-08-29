https://ria.ru/20230829/zaderzhanie-1892814342.html

На Ямале задержали мужчину, открывшего стрельбу по приставам

На Ямале задержали мужчину, открывшего стрельбу по приставам - РИА Новости, 29.08.2023

На Ямале задержали мужчину, открывшего стрельбу по приставам

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, который открыл стрельбу в ответ на требование судебных приставов... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T08:00

2023-08-29T08:00

2023-08-29T08:00

происшествия

ямал

ноябрьск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 авг – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, который открыл стрельбу в ответ на требование судебных приставов выселиться из аварийного дома под Ноябрьском, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной Росгвардии. По данным СУСК, в понедельник 61-летний мужчина, проживающий аварийном доме в поселке СУ-952 в пригороде Ноябрьска, категорически отказался общаться с судебными приставами, которые прибыли к нему в рамках исполнения судебного решения о выселении. Как уточнили в ведомстве, мужчина выстрелил из ружья в воздух, затем поджег свой автомобиль, после чего закрылся в доме. "Задержание произошло ночью. Далее гражданин был доставлен в больницу. Сейчас с ним работают правоохранительные органы", - сказала собеседница агентства. В отношении мужчины ранее было возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

https://ria.ru/20230829/napadenie-1892803531.html

https://ria.ru/20230827/strelba-1892470804.html

ямал

ноябрьск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ямал, ноябрьск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)