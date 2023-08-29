Число желающих учить русский язык резко выросло, заявил Примаков
Примаков: число людей, желающих учить русский язык, резко выросло в этом году
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтуденты на уроке русского языка иностранцам в Российском университете дружбы народов
Студенты на уроке русского языка иностранцам в Российском университете дружбы народов. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Количество людей, заинтересованных в изучении русского языка, резко выросло на фоне российской специальной военной операции и обострения отношений Москвы и Запада, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
По его словам, долгие годы наблюдалась печальная тенденция, когда число людей, изучающих русский, снижалось, однако сейчас ситуация изменилась.
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"Сейчас, на фоне особенно специальной военной операции, а в целом на фоне обострения отношений и конфронтации, мы увидели резкий рост количества людей, которые хотят учить русский язык. Даже внутри агентства немножко шутим, что "чем мы страшнее, тем интереснее", - сказал Примаков в ходе пресс-конференции, посвященной презентации английской версии книги Марии Бутиной "Тюремный дневник".
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"Конечно, в таких наиболее тяжелых для работы европейских странах, таких, как как Дания, Польша, Чехия и другие страны, где наши культурные центры просто были закрыты - мы нигде не уходили сами - там от нас отвернулись наши добрые партнеры, с которыми мы раньше работали и с которыми у нас были научные, образовательные контакты и так далее", - пояснил он.
Но ещё до начала СВО агентство начало переориентироваться на страны, которые интереснее с политической точки зрения, – это страны ближнего зарубежья, Азии, Африки, Латинской Америки, указал Примаков.
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"Там, где мы сокращаем ресурсы, мы их переносим в те страны, где хотят больше учить русский язык, больше ездить в Россию, больше молодых людей хочет приезжать сюда", - добавил он.