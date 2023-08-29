https://ria.ru/20230829/yazyk-1892960025.html

Число желающих учить русский язык резко выросло, заявил Примаков

Число желающих учить русский язык резко выросло, заявил Примаков - РИА Новости, 29.08.2023

Число желающих учить русский язык резко выросло, заявил Примаков

Количество людей, заинтересованных в изучении русского языка, резко выросло на фоне российской специальной военной операции и обострения отношений Москвы и... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T16:54

2023-08-29T16:54

2023-08-29T17:08

москва

дания

польша

евгений примаков (россотрудничество)

мария бутина

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Количество людей, заинтересованных в изучении русского языка, резко выросло на фоне российской специальной военной операции и обострения отношений Москвы и Запада, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, долгие годы наблюдалась печальная тенденция, когда число людей, изучающих русский, снижалось, однако сейчас ситуация изменилась. "Сейчас, на фоне особенно специальной военной операции, а в целом на фоне обострения отношений и конфронтации, мы увидели резкий рост количества людей, которые хотят учить русский язык. Даже внутри агентства немножко шутим, что "чем мы страшнее, тем интереснее", - сказал Примаков в ходе пресс-конференции, посвященной презентации английской версии книги Марии Бутиной "Тюремный дневник". "Конечно, в таких наиболее тяжелых для работы европейских странах, таких, как как Дания, Польша, Чехия и другие страны, где наши культурные центры просто были закрыты - мы нигде не уходили сами - там от нас отвернулись наши добрые партнеры, с которыми мы раньше работали и с которыми у нас были научные, образовательные контакты и так далее", - пояснил он. Но ещё до начала СВО агентство начало переориентироваться на страны, которые интереснее с политической точки зрения, – это страны ближнего зарубежья, Азии, Африки, Латинской Америки, указал Примаков. "Там, где мы сокращаем ресурсы, мы их переносим в те страны, где хотят больше учить русский язык, больше ездить в Россию, больше молодых людей хочет приезжать сюда", - добавил он.

https://ria.ru/20230819/egipet-1891069545.html

https://ria.ru/20230727/obrazovanie-1886581412.html

москва

дания

польша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, дания, польша, евгений примаков (россотрудничество), мария бутина, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)