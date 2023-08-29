https://ria.ru/20230829/yakutiya-1892840640.html

Китай может поставлять Якутии оборудование для Жатайской судоверфи

Китай может поставлять Якутии оборудование для Жатайской судоверфи - РИА Новости, 29.08.2023

Китай может поставлять Якутии оборудование для Жатайской судоверфи

Китай может поставлять для Жатайской судоверфи Якутии аналоги европейских роботизированных комплексов, которые стали недоступны из-за санкций, сообщает... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T10:57

2023-08-29T10:57

2023-08-29T10:57

экономика

китай

дмитрий садовник

совет федерации рф

алексей еремеев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 29 авг - РИА Новости. Китай может поставлять для Жатайской судоверфи Якутии аналоги европейских роботизированных комплексов, которые стали недоступны из-за санкций, сообщает пресс-служба Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). В Якутию с рабочим визитом прибыли руководители ряда профильных комитетов Совета Федерации. Во вторник судостроительный и судоремонтный завод посетил председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. В делегацию также вошли первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников, спикер регионального парламента Алексей Еремеев и другие. По информации директора Жатайской судоверфи Петра Накула, для постройки судов за основу приняты проекты грузопассажирских судов российского производства, которые будут обслуживать линию "Якутск-Тикси". Для строительства судов применяется современная роботизированная сварка. На фоне западных санкций сварочные комплексы зарубежного производства недоступны из-за западных санкций. "Сейчас идет рассмотрение предложений от Китайской Народной Республики. КНР может предложить аналоги роботизированных комплексов, не хуже европейских. На данном этапе совместно с правительством Якутии через торговое представительство выйдем на коммерческое предложение", - приводятся слова Накула. Спикер Ил Тумэна подчеркнул необходимость скорейшего завершения строительства судоверфи в поселке Жатай. Современный флот обеспечит бесперебойные грузоперевозки по Лене и Арктической зоне. Власти республики обеспокоены ситуацией, складывающейся по арктической навигации, она стала поздно открываться на реках Яна, Колыма, Индигирка. При этом в республике отсутствует нормальный флот, который бы осуществлял перевозки в условиях мелководья. Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Владимир Сивцев в свою очередь рассказал о том, что республика изыскала средства на строительство и оснащение оборудованием строящейся судоверфи. Но с учетом введенных санкционных ограничений, увеличения сроков согласований, поставок технологического оборудования, окончательный ввод первой очереди строительства Жатайской судоверфи возможен в 2024-2025 годах. Шевченко обещал озвучить проблемные вопросы по Жатайской судоверфи в федеральных структурах. Ранее сообщалось о том, что проходящая в данный момент реконструкция Жатайской судоверфи позволит Якутии ежегодно строить до 10 речных судов и утилизировать не менее двух списанных судов. С учетом производственной мощности судоверфи до 2036 года планируется построить 130 единиц речных судов. Проект реализуется в рамках федеральной госпрограммы "Развитие судостроения и морской техники для освоения шельфовых месторождений" с финансированием в объёме 5,7 миллиарда рублей, в том числе 4,1 миллиарда рублей из федерального бюджета.

https://ria.ru/20220915/gaz-1816908599.html

https://ria.ru/20230629/aviakompaniya-1881019825.html

китай

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, дмитрий садовник, совет федерации рф, алексей еремеев