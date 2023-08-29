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Китай может поставлять Якутии оборудование для Жатайской судоверфи
Китай может поставлять Якутии оборудование для Жатайской судоверфи - РИА Новости, 29.08.2023
Китай может поставлять Якутии оборудование для Жатайской судоверфи
Китай может поставлять для Жатайской судоверфи Якутии аналоги европейских роботизированных комплексов, которые стали недоступны из-за санкций, сообщает... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:57
2023-08-29T10:57
2023-08-29T10:57
экономика
китай
дмитрий садовник
совет федерации рф
алексей еремеев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 29 авг - РИА Новости. Китай может поставлять для Жатайской судоверфи Якутии аналоги европейских роботизированных комплексов, которые стали недоступны из-за санкций, сообщает пресс-служба Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). В Якутию с рабочим визитом прибыли руководители ряда профильных комитетов Совета Федерации. Во вторник судостроительный и судоремонтный завод посетил председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. В делегацию также вошли первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников, спикер регионального парламента Алексей Еремеев и другие. По информации директора Жатайской судоверфи Петра Накула, для постройки судов за основу приняты проекты грузопассажирских судов российского производства, которые будут обслуживать линию "Якутск-Тикси". Для строительства судов применяется современная роботизированная сварка. На фоне западных санкций сварочные комплексы зарубежного производства недоступны из-за западных санкций. "Сейчас идет рассмотрение предложений от Китайской Народной Республики. КНР может предложить аналоги роботизированных комплексов, не хуже европейских. На данном этапе совместно с правительством Якутии через торговое представительство выйдем на коммерческое предложение", - приводятся слова Накула. Спикер Ил Тумэна подчеркнул необходимость скорейшего завершения строительства судоверфи в поселке Жатай. Современный флот обеспечит бесперебойные грузоперевозки по Лене и Арктической зоне. Власти республики обеспокоены ситуацией, складывающейся по арктической навигации, она стала поздно открываться на реках Яна, Колыма, Индигирка. При этом в республике отсутствует нормальный флот, который бы осуществлял перевозки в условиях мелководья. Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Владимир Сивцев в свою очередь рассказал о том, что республика изыскала средства на строительство и оснащение оборудованием строящейся судоверфи. Но с учетом введенных санкционных ограничений, увеличения сроков согласований, поставок технологического оборудования, окончательный ввод первой очереди строительства Жатайской судоверфи возможен в 2024-2025 годах. Шевченко обещал озвучить проблемные вопросы по Жатайской судоверфи в федеральных структурах. Ранее сообщалось о том, что проходящая в данный момент реконструкция Жатайской судоверфи позволит Якутии ежегодно строить до 10 речных судов и утилизировать не менее двух списанных судов. С учетом производственной мощности судоверфи до 2036 года планируется построить 130 единиц речных судов. Проект реализуется в рамках федеральной госпрограммы "Развитие судостроения и морской техники для освоения шельфовых месторождений" с финансированием в объёме 5,7 миллиарда рублей, в том числе 4,1 миллиарда рублей из федерального бюджета.
https://ria.ru/20220915/gaz-1816908599.html
https://ria.ru/20230629/aviakompaniya-1881019825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, дмитрий садовник, совет федерации рф, алексей еремеев
Экономика, Китай, Дмитрий Садовник, Совет Федерации РФ, Алексей Еремеев, Республика Саха (Якутия)
Китай может поставлять Якутии оборудование для Жатайской судоверфи
Китай может поставить для Жатайской судоверфи аналоги европейского оборудования
ЯКУТСК, 29 авг - РИА Новости. Китай может поставлять для Жатайской судоверфи Якутии аналоги европейских роботизированных комплексов, которые стали недоступны из-за санкций, сообщает пресс-служба Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
В Якутию с рабочим визитом прибыли руководители ряда профильных комитетов Совета Федерации
. Во вторник судостроительный и судоремонтный завод посетил председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. В делегацию также вошли первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников
, спикер регионального парламента Алексей Еремеев
и другие.
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По информации директора Жатайской судоверфи Петра Накула, для постройки судов за основу приняты проекты грузопассажирских судов российского производства, которые будут обслуживать линию "Якутск-Тикси". Для строительства судов применяется современная роботизированная сварка. На фоне западных санкций сварочные комплексы зарубежного производства недоступны из-за западных санкций. "Сейчас идет рассмотрение предложений от Китайской Народной Республики. КНР может предложить аналоги роботизированных комплексов, не хуже европейских. На данном этапе совместно с правительством Якутии через торговое представительство выйдем на коммерческое предложение", - приводятся слова Накула.
Спикер Ил Тумэна подчеркнул необходимость скорейшего завершения строительства судоверфи в поселке Жатай. Современный флот обеспечит бесперебойные грузоперевозки по Лене и Арктической зоне. Власти республики обеспокоены ситуацией, складывающейся по арктической навигации, она стала поздно открываться на реках Яна, Колыма, Индигирка. При этом в республике отсутствует нормальный флот, который бы осуществлял перевозки в условиях мелководья.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Владимир Сивцев в свою очередь рассказал о том, что республика изыскала средства на строительство и оснащение оборудованием строящейся судоверфи. Но с учетом введенных санкционных ограничений, увеличения сроков согласований, поставок технологического оборудования, окончательный ввод первой очереди строительства Жатайской судоверфи возможен в 2024-2025 годах.
Шевченко обещал озвучить проблемные вопросы по Жатайской судоверфи в федеральных структурах.
Ранее сообщалось о том, что проходящая в данный момент реконструкция Жатайской судоверфи позволит Якутии ежегодно строить до 10 речных судов и утилизировать не менее двух списанных судов. С учетом производственной мощности судоверфи до 2036 года планируется построить 130 единиц речных судов.
Проект реализуется в рамках федеральной госпрограммы "Развитие судостроения и морской техники для освоения шельфовых месторождений" с финансированием в объёме 5,7 миллиарда рублей, в том числе 4,1 миллиарда рублей из федерального бюджета.
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