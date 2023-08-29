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Международный день действий против ядерных испытаний

Международный день действий против ядерных испытаний - РИА Новости, 29.08.2023

Международный день действий против ядерных испытаний

Международный день действий против ядерных испытаний, отмечаемый 29 августа, утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2 декабря 2009 года. С инициативой... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T02:00

2023-08-29T02:00

2023-08-29T02:00

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Международный день действий против ядерных испытаний, отмечаемый 29 августа, утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2 декабря 2009 года. С инициативой принятия документа выступил Казахстан. 29 августа 1991 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ "О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона", что послужило началом процесса отказа страны от одного из крупнейших в мире арсеналов ядерного оружия. Семипалатинский ядерный полигон был создан в 1949 году специально для проведения испытаний первого советского ядерного устройства. Он стал вторым крупнейшим ядерным полигоном на Земле и четвертым ядерным арсеналом в мире. Первое испытание ядерного оружия в СССР на нем было проведено 29 августа 1949 года. 12 августа 1953 года там же была испытана водородная бомба РДС-6с. 22 ноября 1955 года – проведено испытание термоядерной бомбы РДС-37. С 1949 года по 1989 год на Семипалатинском ядерном полигоне было произведено 456 ядерных испытаний (116 атмосферных и 340 подземных). Количество подземных испытаний резко возросло после вступления в силу Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Документ был подписан СССР, США и Великобританией в 1963 году. Суммарная мощность ядерных зарядов, испытанных на полигоне, в 2,5 тысячи раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму (Япония). В результате проведенных испытаний в регионе от радиоактивного загрязнения пострадали более 1,5 миллиона человек. В 1994 году все имевшееся на территории полигона ядерное оружие было выведено.В 1995 году был уничтожен последний ядерный заряд, хранившийся на полигоне, а в 2000 году – последняя штольня для ядерных испытаний. История ядерных испытаний – это история страданий. Со времени начала в середине XX века испытаний ядерного оружия (первые состоялись в 1945 году) их было проведено около двух тысяч. Жертвами ядерных испытаний часто становились люди из самых уязвимых групп населения. Разрушительные последствия ядерных испытаний выходят за пределы национальных границ и включают воздействие на окружающую среду, здоровье, продовольственную безопасность и экономическое развитие.Основным инструментом для прекращения испытаний ядерного оружия является Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Он был принят Генеральной Ассамблеей ООН 10 сентября 1996 года. Документ впервые установил существенные ограничения на проведение ядерных испытаний в трех средах и заложил прочную основу для международных усилий по дальнейшему их запрещению. По состоянию на февраль 2023 года, Договор подписали 186 государств, 178 – его ратифицировали. Россия ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году.Для вступления документа в силу необходима его ратификация 44 государствами, перечисленными в Приложении 2 к Договору. Из числа этих государств ДВЗЯИ ратифицировали 36, включая три государства, обладающие ядерным оружием: Россия, Великобритания и Франция. Из оставшихся восьми стран Договор не подписали три: Индия, КНДР и Пакистан; подписали, но не ратифицировали пять: США, Китай, Египет, Израиль и Иран.Несмотря на то, что ДВЗЯИ так и не вступил в силу, почти все ядерные государства (будь то признанные таковыми в соответствии с ДНЯО или же входящие в клуб "неофициальных" ядерных держав) ввели добровольные односторонние моратории на ядерные испытания. Россия и США ввели такой мораторий в 1992 году. Последняя страна, объявившая о моратории, – КНДР (2018). Единственная страна, обладающая ядерным оружием и официально не объявившая о таком моратории, – Израиль, так как Тель-Авив до сих пор официально не признает наличие у него данного вида оружия.В 2018 году США официально отказались от ратификации Договора и продолжают придерживаться этой позиции. В резолюции Генассамблеи ООН, принятой 2 декабря 2009 года, отмечается, что Международный день действий против ядерных испытаний посвящен более активному просвещению и информированию людей о последствиях испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов и необходимости их прекращения.Впервые он был проведен в 2010 году. Ежегодно во всем мире в этот день проводятся согласованные мероприятия, включая симпозиумы, конференции, выставки, конкурсы, лекции в академических институтах, информационные передачи и другие события.Раз в два года и до того, как ДВЗЯИ станет действующим международно-правовым инструментом, в соответствии со статьей XIV Договора проводятся конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ. Основная цель форума – выработка перечня мер по содействию вступлению в силу Договора. 23-24 сентября 2021 года состоялась 12-я конференция.По данным ООН, в настоящее время в арсеналах стран мира насчитывается около 12705 единиц ядерного оружия. Ни одна из единиц ядерного оружия не была физически уничтожена согласно какому-либо двустороннему или многостороннему договору, никаких переговоров по ядерному разоружению не ведется.В 2016 году указом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева была учреждена "Премия за мир без ядерного оружия и глобальную безопасность". Она присуждается один раз в два года (каждый нечетный год), в день закрытия Семипалатинского ядерного полигона – 29 августа.Первым лауреатом премии в 2016 году стал король Иордании Абдалла II.В 2021 году в Абу-Даби (ОАЭ) Нурсултан Назарбаев вручил премию наследному принцу Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну, которой он был удостоен за вклад в обеспечение мира, региональной стабильности и устойчивого экономического развития.В 2013 году Генеральной Ассамблеей ООН был также учрежден Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, который ежегодно отмечается во всем мире 26 сентября.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, генеральная ассамблея оон, оон, ядерное оружие, международный день действий против ядерных испытаний