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В Wildberries рассказали о ситуации с подтопленным складом в Электростали - РИА Новости, 29.08.2023
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09:00 29.08.2023 (обновлено: 09:01 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/wildberries-1892819080.html
В Wildberries рассказали о ситуации с подтопленным складом в Электростали
В Wildberries рассказали о ситуации с подтопленным складом в Электростали - РИА Новости, 29.08.2023
В Wildberries рассказали о ситуации с подтопленным складом в Электростали
Ситуация с порчей товаров на складе Wildberries в Электростали из-за ливня решена, была недоработка со стороны компании, сообщила журналистам во вторник в... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T09:00
2023-08-29T09:01
происшествия
электросталь
москва
новосибирск
татьяна бакальчук
wildberries
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НОВОСИБИРСК, 29 авг - РИА Новости. Ситуация с порчей товаров на складе Wildberries в Электростали из-за ливня решена, была недоработка со стороны компании, сообщила журналистам во вторник в Новосибирске основательница и гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук. Сильный дождь в Москве и Подмосковье прошел днем 20 августа. По данным столичных властей, в ряде районов Москвы менее чем за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков. Тогда же в компании рассказали агентству, что ливень повредил крышу их склада в Электростали. Уточнялось, что были начаты восстановительные работы, при этом сам объект продолжил функционировать. "Конечно, решилась (ситуация - ред.). Сейчас спрашивала, кто виноват - подрядчик или мы. Выяснилось, что это наша недоработка. Мы поэкспериментировали и по нижнему краю допустимого построили крышу в одном месте, запас не заложили. Но эта разовая тема, во всех остальных складах такого нет. Она не первый раз уже протекает", - сказала она. Бакальчук отметила, что продавцам, "конечно", все возместят, как в компании заявили сразу после ЧП. "Пятнадцать миллионов рублей не такая большая сумма, чтобы ее возместить", - добавила она.
https://ria.ru/20230811/wildberries-1889550404.html
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происшествия, электросталь, москва, новосибирск, татьяна бакальчук, wildberries
Происшествия, Электросталь, Москва, Новосибирск, Татьяна Бакальчук, Wildberries
В Wildberries рассказали о ситуации с подтопленным складом в Электростали

Глава Wildberries: ситуация на подтопленном складе в Электростали решена

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПункт выдачи заказов Wildberries
Пункт выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пункт выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 29 авг - РИА Новости. Ситуация с порчей товаров на складе Wildberries в Электростали из-за ливня решена, была недоработка со стороны компании, сообщила журналистам во вторник в Новосибирске основательница и гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук.
Сильный дождь в Москве и Подмосковье прошел днем 20 августа. По данным столичных властей, в ряде районов Москвы менее чем за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков. Тогда же в компании рассказали агентству, что ливень повредил крышу их склада в Электростали. Уточнялось, что были начаты восстановительные работы, при этом сам объект продолжил функционировать.
«
"Конечно, решилась (ситуация - ред.). Сейчас спрашивала, кто виноват - подрядчик или мы. Выяснилось, что это наша недоработка. Мы поэкспериментировали и по нижнему краю допустимого построили крышу в одном месте, запас не заложили. Но эта разовая тема, во всех остальных складах такого нет. Она не первый раз уже протекает", - сказала она.
Бакальчук отметила, что продавцам, "конечно", все возместят, как в компании заявили сразу после ЧП.
"Пятнадцать миллионов рублей не такая большая сумма, чтобы ее возместить", - добавила она.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
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11 августа, 14:11
 
ПроисшествияЭлектростальМоскваНовосибирскТатьяна БакальчукWildberries
 
 
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