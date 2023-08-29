https://ria.ru/20230829/wildberries-1892819080.html

В Wildberries рассказали о ситуации с подтопленным складом в Электростали

В Wildberries рассказали о ситуации с подтопленным складом в Электростали - РИА Новости, 29.08.2023

В Wildberries рассказали о ситуации с подтопленным складом в Электростали

Ситуация с порчей товаров на складе Wildberries в Электростали из-за ливня решена, была недоработка со стороны компании, сообщила журналистам во вторник в... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T09:00

2023-08-29T09:00

2023-08-29T09:01

происшествия

электросталь

москва

новосибирск

татьяна бакальчук

wildberries

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868435812_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_e47550a568fc89d1b7191006a3a23ed4.jpg

НОВОСИБИРСК, 29 авг - РИА Новости. Ситуация с порчей товаров на складе Wildberries в Электростали из-за ливня решена, была недоработка со стороны компании, сообщила журналистам во вторник в Новосибирске основательница и гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук. Сильный дождь в Москве и Подмосковье прошел днем 20 августа. По данным столичных властей, в ряде районов Москвы менее чем за час выпало свыше 40% месячной нормы осадков. Тогда же в компании рассказали агентству, что ливень повредил крышу их склада в Электростали. Уточнялось, что были начаты восстановительные работы, при этом сам объект продолжил функционировать. "Конечно, решилась (ситуация - ред.). Сейчас спрашивала, кто виноват - подрядчик или мы. Выяснилось, что это наша недоработка. Мы поэкспериментировали и по нижнему краю допустимого построили крышу в одном месте, запас не заложили. Но эта разовая тема, во всех остальных складах такого нет. Она не первый раз уже протекает", - сказала она. Бакальчук отметила, что продавцам, "конечно", все возместят, как в компании заявили сразу после ЧП. "Пятнадцать миллионов рублей не такая большая сумма, чтобы ее возместить", - добавила она.

https://ria.ru/20230811/wildberries-1889550404.html

электросталь

москва

новосибирск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, электросталь, москва, новосибирск, татьяна бакальчук, wildberries