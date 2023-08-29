https://ria.ru/20230829/vzyatochnichestvo-1893018279.html

Взяточничество в военкоматах не повод уклоняться от службы, заявила Маляр

Взяточничество в военкоматах не повод уклоняться от службы, заявила Маляр - РИА Новости, 29.08.2023

Взяточничество в военкоматах не повод уклоняться от службы, заявила Маляр

Распространившиеся в украинских военкоматах случаи со взятками не являются поводом для уклонения от службы на фронте, заявила заместитель министра обороны... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T21:12

2023-08-29T21:12

2023-08-29T21:12

в мире

одесская область

анна маляр

украина

владимир зеленский

александр новиков

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Распространившиеся в украинских военкоматах случаи со взятками не являются поводом для уклонения от службы на фронте, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Владимир Зеленский назвал неутешительными. В Госбюро расследований Украины сообщили, что ведут более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов. В частности, был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. "Мне на встречах задают вопросы: "Почему я должен защищать родину, когда в военкомате сидит взяточник? Я буду гибнуть, а он – взяточник?". Взяточник должен быть наказан и это не обсуждается. Но любовь к родине и защита своего дома – вещи безусловные и не имеют никаких причинных связей с теми, кто совершает преступления", – сказала Маляр в эфире телеканала "Рада". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20230829/medkomissiiya-1892980310.html

https://ria.ru/20230828/mobilizatsiya-1892781840.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, одесская область, анна маляр, украина, владимир зеленский, александр новиков