https://ria.ru/20230829/vzryvy-1892883497.html

В испанском Вальядолиде прогремел взрыв

В испанском Вальядолиде прогремел взрыв - РИА Новости, 29.08.2023

В испанском Вальядолиде прогремел взрыв

По меньшей мере 13 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего из-за утечки газа, в испанском городе Вальядолиде, сообщила во вторник служба спасения... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T12:58

2023-08-29T12:58

2023-08-29T13:01

вальядолид

испания

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МАДРИД, 29 авг - РИА Новости. По меньшей мере 13 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего из-за утечки газа, в испанском городе Вальядолиде, сообщила во вторник служба спасения автономного сообщества Кастилии и Леона. "В результате взрыва на улице Хуан города Вальядолид 12 человек получили легкие ранения и один - серьезные. Полиция и пожарные Вальядолида продолжают работать на месте происшествия", - говорится в сообщении служб в социальной сети X ("икс", ранее Twitter). Советник по здравоохранению и общественной безопасности Альберто Куадрадо Токеро пояснил телеканалу Cadena SER, что наиболее серьезные травмы получил житель дома, где произошла утечка. Также среди пострадавших было два ребёнка. Пока идет расследование этого инцидента. При этом 1 августа в Вальядолиде произошел другой подобный случай, унесший жизнь одного человека.

https://ria.ru/20230826/vzryv-1892463240.html

вальядолид

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вальядолид, испания