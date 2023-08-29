https://ria.ru/20230829/vzryvy-1892883497.html
В испанском Вальядолиде прогремел взрыв
В испанском Вальядолиде прогремел взрыв - РИА Новости, 29.08.2023
В испанском Вальядолиде прогремел взрыв
По меньшей мере 13 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего из-за утечки газа, в испанском городе Вальядолиде, сообщила во вторник служба спасения... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T12:58
2023-08-29T12:58
2023-08-29T13:01
вальядолид
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892882989_0:9:530:307_1920x0_80_0_0_9e876bcddb0b99c1b2eae723fee80aed.png
МАДРИД, 29 авг - РИА Новости. По меньшей мере 13 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего из-за утечки газа, в испанском городе Вальядолиде, сообщила во вторник служба спасения автономного сообщества Кастилии и Леона. "В результате взрыва на улице Хуан города Вальядолид 12 человек получили легкие ранения и один - серьезные. Полиция и пожарные Вальядолида продолжают работать на месте происшествия", - говорится в сообщении служб в социальной сети X ("икс", ранее Twitter). Советник по здравоохранению и общественной безопасности Альберто Куадрадо Токеро пояснил телеканалу Cadena SER, что наиболее серьезные травмы получил житель дома, где произошла утечка. Также среди пострадавших было два ребёнка. Пока идет расследование этого инцидента. При этом 1 августа в Вальядолиде произошел другой подобный случай, унесший жизнь одного человека.
https://ria.ru/20230826/vzryv-1892463240.html
вальядолид
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892882989_1:0:530:397_1920x0_80_0_0_93d585fddb5ea179eba5c6120441b5c7.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вальядолид, испания
В испанском Вальядолиде прогремел взрыв
В Вальядолиде при взрыве из-за утечки газа пострадали по меньшей мере 13 человек
МАДРИД, 29 авг - РИА Новости.
По меньшей мере 13 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего из-за утечки газа, в испанском городе Вальядолиде, сообщила
во вторник служба спасения автономного сообщества Кастилии и Леона.
"В результате взрыва на улице Хуан города Вальядолид 12 человек получили легкие ранения и один - серьезные. Полиция и пожарные Вальядолида продолжают работать на месте происшествия", - говорится в сообщении служб в социальной сети X ("икс", ранее Twitter).
Советник по здравоохранению и общественной безопасности Альберто Куадрадо Токеро пояснил телеканалу Cadena SER, что наиболее серьезные травмы получил житель дома, где произошла утечка. Также среди пострадавших было два ребёнка.
Пока идет расследование этого инцидента. При этом 1 августа в Вальядолиде произошел другой подобный случай, унесший жизнь одного человека.
На АЗС в Румынии прогремели два взрыва, есть погибшие