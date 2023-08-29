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В Госдуме отреагировали на взрыв в отделении ЕР в Новой Каховке - РИА Новости, 29.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:51 29.08.2023
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В Госдуме отреагировали на взрыв в отделении ЕР в Новой Каховке
В Госдуме отреагировали на взрыв в отделении ЕР в Новой Каховке - РИА Новости, 29.08.2023
В Госдуме отреагировали на взрыв в отделении ЕР в Новой Каховке
Пострадавших и жертв при взрыве в отделении партии "Единая Россия" в Новой Каховке нет, это был террористический акт, направленный на запугивание населения и... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T23:51
2023-08-29T23:51
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
единая россия
госдума рф
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пострадавших и жертв при взрыве в отделении партии "Единая Россия" в Новой Каховке нет, это был террористический акт, направленный на запугивание населения и работников партии, но ЕР продолжит работать и будет принимать граждан в другом месте, заявил депутат Госдумы, секретарь херсонского реготделения Игорь Кастюкевич, в своем телеграм-канале.Ранее в оперштабе администрации Новой Каховки сообщили РИА Новости, что украинский беспилотник ударил в офис штаба "Единой России" в городе. "Учитывая позднее время, людей в помещении не было, жертв и пострадавших нет. Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Причины взрыва устанавливаются. Мы считаем, что это террористический акт, направленный на запугивание населения и работников партии", - сообщил Кастюкевич.Он рассказал, что ежедневно в общественную приемную приходят люди, где партия оказывает им помощь. "Если нацисты решили, что таким образом они нас запугают или сорвут предстоящие выборы, то они глубоко заблуждаются. Этого не произойдет. Мы продолжим помогать людям и принимать граждан в другом месте", - написал Кастюкевич. "То, что произошло – акт ненависти по отношению к тому, что происходит на левобережье и тем положительным изменениям, которые происходят на Херсонщине", - добавил Кастюкевич.
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происшествия, новая каховка, единая россия, госдума рф, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Единая Россия, Госдума РФ, Украина, Вооруженные силы Украины
В Госдуме отреагировали на взрыв в отделении ЕР в Новой Каховке

Кастюкевич: взрыв в отделении ЕР в Новой Каховке — теракт для запугивания людей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСимволика партии "Единая Россия"
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Символика партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пострадавших и жертв при взрыве в отделении партии "Единая Россия" в Новой Каховке нет, это был террористический акт, направленный на запугивание населения и работников партии, но ЕР продолжит работать и будет принимать граждан в другом месте, заявил депутат Госдумы, секретарь херсонского реготделения Игорь Кастюкевич, в своем телеграм-канале.
Ранее в оперштабе администрации Новой Каховки сообщили РИА Новости, что украинский беспилотник ударил в офис штаба "Единой России" в городе.
«
"Учитывая позднее время, людей в помещении не было, жертв и пострадавших нет. Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Причины взрыва устанавливаются. Мы считаем, что это террористический акт, направленный на запугивание населения и работников партии", - сообщил Кастюкевич.
Он рассказал, что ежедневно в общественную приемную приходят люди, где партия оказывает им помощь.
«
"Если нацисты решили, что таким образом они нас запугают или сорвут предстоящие выборы, то они глубоко заблуждаются. Этого не произойдет. Мы продолжим помогать людям и принимать граждан в другом месте", - написал Кастюкевич.
«
"То, что произошло – акт ненависти по отношению к тому, что происходит на левобережье и тем положительным изменениям, которые происходят на Херсонщине", - добавил Кастюкевич.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовая КаховкаЕдиная РоссияГосдума РФУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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