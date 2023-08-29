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"Начнет жить": экс-советник Кучмы предложил план спасения Украины - РИА Новости, 29.08.2023
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17:39 29.08.2023 (обновлено: 17:45 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/vybory-1892979364.html
"Начнет жить": экс-советник Кучмы предложил план спасения Украины
"Начнет жить": экс-советник Кучмы предложил план спасения Украины - РИА Новости, 29.08.2023
"Начнет жить": экс-советник Кучмы предложил план спасения Украины
Режим Зеленского несет ответственность за геноцид украинского народа, поэтому президентские выборы в 2024 году жизненно важны для страны, заявил бывший советник РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T17:39
2023-08-29T17:45
в мире
украина
владимир зеленский
леонид кучма
олег соскин
youtube
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Режим Зеленского несет ответственность за геноцид украинского народа, поэтому президентские выборы в 2024 году жизненно важны для страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."Как Зеленский вообще спит? Они должны в крови захлебываться: он, Ермак, Залужный (глава офиса президента и главнокомандующий ВСУ. – Прим. ред.)", – возмутился он.По мнению Соскина, решить все проблемы помогли бы президентские выборы, которые действующий лидер страны отменил, ссылаясь на установленное на Украине военное положение."Отмените военное положение, параллельно вступите в переговоры о временном прекращении огня с Российской Федерацией, хотя бы на 3-4 месяца. В этом случае их (киевский режим. – Прим. ред.) отстранят от власти, но Украина тогда начнет жить", – посоветовал он.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что выборов президента и депутатов в 2024 году на Украине точно не будет.Украинский президент в эфире всеукраинского телемарафона заявлял, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
https://ria.ru/20230829/korruptsiya-1892846154.html
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в мире, украина, владимир зеленский, леонид кучма, олег соскин, youtube
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Олег Соскин, YouTube
"Начнет жить": экс-советник Кучмы предложил план спасения Украины

Экс-советник Кучмы Соскин назвал выборы единственным спасением Украины

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Режим Зеленского несет ответственность за геноцид украинского народа, поэтому президентские выборы в 2024 году жизненно важны для страны, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.
"Как Зеленский вообще спит? Они должны в крови захлебываться: он, Ермак, Залужный (глава офиса президента и главнокомандующий ВСУ. – Прим. ред.)", – возмутился он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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По мнению Соскина, решить все проблемы помогли бы президентские выборы, которые действующий лидер страны отменил, ссылаясь на установленное на Украине военное положение.
"Отмените военное положение, параллельно вступите в переговоры о временном прекращении огня с Российской Федерацией, хотя бы на 3-4 месяца. В этом случае их (киевский режим. – Прим. ред.) отстранят от власти, но Украина тогда начнет жить", – посоветовал он.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что выборов президента и депутатов в 2024 году на Украине точно не будет.
Украинский президент в эфире всеукраинского телемарафона заявлял, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЛеонид КучмаОлег СоскинYouTube
 
 
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