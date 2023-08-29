https://ria.ru/20230829/vybory-1892893629.html
В офисе Зеленского заявили, что выборов на Украине в 2024 году не будет
В офисе Зеленского заявили, что выборов на Украине в 2024 году не будет - РИА Новости, 29.08.2023
В офисе Зеленского заявили, что выборов на Украине в 2024 году не будет
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что выборов президента и депутатов в 2024 году на Украине точно не будет. Его слова приводит... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:52
2023-08-29T13:52
2023-08-29T13:52
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украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что выборов президента и депутатов в 2024 году на Украине точно не будет. Его слова приводит украинское издание "Страна".Ранее Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах". "Президент (Владимир Зеленский - ред.) осторожно об этом говорит, я могу более резко сказать. В этом году выборов точно не будет", - сказал Подоляк.Он перечислил пять причин, которые не позволяют провести выборы во время военного положения. По его мнению, действие "военного положения" - первая причина, исключающая выборы. Во-вторых, организовать выборы "на переднем крае", где идут активные боевые действия, "практически невозможно". Подоляк отметил, что также нарушаются права желающих выдвинуть свои кандидатуры, ранее мобилизованных в армию. При этом он подчеркнул, что обеспечить проведение "агитационных мероприятий" также сложно. Четвертая причина - сама стоимость проведения выборов. "Перемещенные лица. Это даже не семь миллионов, о которых говорят всемирные организации, это более 14 миллионов, если еще брать внутренне перемещенных. Каким образом провести в столь короткие сроки перерегистрацию реестра избирателей?" - задался вопросом Подоляк. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались.
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в мире, украина, владимир зеленский, михаил подоляк
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк
В офисе Зеленского заявили, что выборов на Украине в 2024 году не будет
Подоляк заявил, что выборов на Украине в 2024 году точно не будет
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что выборов президента и депутатов в 2024 году на Украине точно не будет. Его слова приводит украинское издание "Страна"
.
Ранее Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
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«
"Президент (Владимир Зеленский - ред.) осторожно об этом говорит, я могу более резко сказать. В этом году выборов точно не будет", - сказал Подоляк.
Он перечислил пять причин, которые не позволяют провести выборы во время военного положения. По его мнению, действие "военного положения" - первая причина, исключающая выборы. Во-вторых, организовать выборы "на переднем крае", где идут активные боевые действия, "практически невозможно". Подоляк отметил, что также нарушаются права желающих выдвинуть свои кандидатуры, ранее мобилизованных в армию. При этом он подчеркнул, что обеспечить проведение "агитационных мероприятий" также сложно. Четвертая причина - сама стоимость проведения выборов.
«
"Перемещенные лица. Это даже не семь миллионов, о которых говорят всемирные организации, это более 14 миллионов, если еще брать внутренне перемещенных. Каким образом провести в столь короткие сроки перерегистрацию реестра избирателей?" - задался вопросом Подоляк.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались.
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