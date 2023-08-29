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На выборы в Запорожскую область приедут международные наблюдатели - РИА Новости, 29.08.2023
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13:14 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/vybory-1892887144.html
На выборы в Запорожскую область приедут международные наблюдатели
На выборы в Запорожскую область приедут международные наблюдатели - РИА Новости, 29.08.2023
На выборы в Запорожскую область приедут международные наблюдатели
В Запорожскую область на выборы приедет группа международных наблюдателей из разных стран, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:14
2023-08-29T13:14
политика
запорожская область
россия
владимир рогов
элла памфилова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. В Запорожскую область на выборы приедет группа международных наблюдателей из разных стран, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала в интервью РИА Новости, что досрочное голосование на региональных выборах в новых регионах России начнется 30 августа. "В Запорожской области на предстоящих выборах будут присутствовать международные наблюдатели из многих стран мира", - сказал Рогов. По его словам, Запорожская область открыта к взаимодействию. "Мы показываем, что выборы проходят демократично и прозрачно, что за этим процессом можно спокойно наблюдать. Нам нечего скрывать", - подчеркнул Рогов.
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политика, запорожская область, россия, владимир рогов, элла памфилова
Политика, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Элла Памфилова
На выборы в Запорожскую область приедут международные наблюдатели

Рогов: на выборы в Запорожскую область приедут наблюдатели из разных стран

© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области | Перейти в медиабанкЧлен избирательной комиссии готовит урну для выездного голосования
Член избирательной комиссии готовит урну для выездного голосования - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба избирательной комиссии Владимирской области
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Член избирательной комиссии готовит урну для выездного голосования. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. В Запорожскую область на выборы приедет группа международных наблюдателей из разных стран, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала в интервью РИА Новости, что досрочное голосование на региональных выборах в новых регионах России начнется 30 августа.
"В Запорожской области на предстоящих выборах будут присутствовать международные наблюдатели из многих стран мира", - сказал Рогов.
По его словам, Запорожская область открыта к взаимодействию. "Мы показываем, что выборы проходят демократично и прозрачно, что за этим процессом можно спокойно наблюдать. Нам нечего скрывать", - подчеркнул Рогов.
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Памфилова рассказала, когда ЦИК начинает готовиться к новым выборам
Вчера, 09:56
 
ПолитикаЗапорожская областьРоссияВладимир РоговЭлла Памфилова
 
 
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