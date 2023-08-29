https://ria.ru/20230829/vybory-1892887144.html
На выборы в Запорожскую область приедут международные наблюдатели
На выборы в Запорожскую область приедут международные наблюдатели - РИА Новости, 29.08.2023
На выборы в Запорожскую область приедут международные наблюдатели
В Запорожскую область на выборы приедет группа международных наблюдателей из разных стран, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:14
2023-08-29T13:14
2023-08-29T13:14
политика
запорожская область
россия
владимир рогов
элла памфилова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815642026_0:78:1200:753_1920x0_80_0_0_5a76739a2c91db15426210df519bd6a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. В Запорожскую область на выборы приедет группа международных наблюдателей из разных стран, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала в интервью РИА Новости, что досрочное голосование на региональных выборах в новых регионах России начнется 30 августа. "В Запорожской области на предстоящих выборах будут присутствовать международные наблюдатели из многих стран мира", - сказал Рогов. По его словам, Запорожская область открыта к взаимодействию. "Мы показываем, что выборы проходят демократично и прозрачно, что за этим процессом можно спокойно наблюдать. Нам нечего скрывать", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20230829/pamfilova-1892828596.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815642026_142:83:1079:786_1920x0_80_0_0_72eee4187a55a8f874217b9de09a6ebb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, запорожская область, россия, владимир рогов, элла памфилова
Политика, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Элла Памфилова
На выборы в Запорожскую область приедут международные наблюдатели
Рогов: на выборы в Запорожскую область приедут наблюдатели из разных стран
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. В Запорожскую область на выборы приедет группа международных наблюдателей из разных стран, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова
рассказала в интервью РИА Новости, что досрочное голосование на региональных выборах в новых регионах России
начнется 30 августа.
"В Запорожской области на предстоящих выборах будут присутствовать международные наблюдатели из многих стран мира", - сказал Рогов.
По его словам, Запорожская область открыта к взаимодействию. "Мы показываем, что выборы проходят демократично и прозрачно, что за этим процессом можно спокойно наблюдать. Нам нечего скрывать", - подчеркнул Рогов.
Памфилова рассказала, когда ЦИК начинает готовиться к новым выборам