https://ria.ru/20230829/vybory-1892887144.html

На выборы в Запорожскую область приедут международные наблюдатели

На выборы в Запорожскую область приедут международные наблюдатели - РИА Новости, 29.08.2023

На выборы в Запорожскую область приедут международные наблюдатели

В Запорожскую область на выборы приедет группа международных наблюдателей из разных стран, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T13:14

2023-08-29T13:14

2023-08-29T13:14

политика

запорожская область

россия

владимир рогов

элла памфилова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. В Запорожскую область на выборы приедет группа международных наблюдателей из разных стран, сообщил РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала в интервью РИА Новости, что досрочное голосование на региональных выборах в новых регионах России начнется 30 августа. "В Запорожской области на предстоящих выборах будут присутствовать международные наблюдатели из многих стран мира", - сказал Рогов. По его словам, Запорожская область открыта к взаимодействию. "Мы показываем, что выборы проходят демократично и прозрачно, что за этим процессом можно спокойно наблюдать. Нам нечего скрывать", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20230829/pamfilova-1892828596.html

запорожская область

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, запорожская область, россия, владимир рогов, элла памфилова