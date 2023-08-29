https://ria.ru/20230829/vybory-1892879508.html

В БДИПЧ ОБСЕ прокомментировали заявление Зеленского о выборах на Украине

В БДИПЧ ОБСЕ прокомментировали заявление Зеленского о выборах на Украине - РИА Новости, 29.08.2023

В БДИПЧ ОБСЕ прокомментировали заявление Зеленского о выборах на Украине

Бюро по демократическим институтам (БДИПЧ) ОБСЕ ничего не известно о том, что на Украине собираются проводить выборы во время военного положения, заявил РИА... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T12:38

2023-08-29T12:38

2023-08-29T12:38

владимир зеленский

украина

обсе

бюро по демократическим институтам и правам человека

в мире

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ВАРШАВА, 29 авг – РИА Новости. Бюро по демократическим институтам (БДИПЧ) ОБСЕ ничего не известно о том, что на Украине собираются проводить выборы во время военного положения, заявил РИА Новости представитель БДИПЧ. Ранее Владимир Зеленский заявил, что проводить выборы во время действия военного положения на Украине запрещено, но есть возможность, если украинский парламент поддержит соответствующие изменения в законодательство, Запад выделит деньги на это, а наблюдатели будут в том числе "в окопах". "Никакой информации о том, что Украина собирается проводить выборы, к нам не поступало. Также к нам не поступало никаких приглашений с Украины, касающихся выборов", - сказал представитель Бюро.

https://ria.ru/20230828/vybory-1892786887.html

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владимир зеленский, украина, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, в мире